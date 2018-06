La CDS Rahama arrachée à Abdou Labo

La carrière politique de Abdou Labo à pris fin aujourd’hui mardi 26 juin 2018. Ainsi en a décidé la justice qui l’a débouté dans le différend qui l’opposait à son vice président Moutari Kadri pour le contrôle de la CDS Rahama.

Selon la justice Abdou Labo ne peut plus être président d’un parti. L’homme qui a été plus d’une dizaine fois ministre et plusieurs fois député voit sa carrière politique stopper nette par cette sombre affaire de trafic de bébés.

La sentence paraît lourde aux yeux de certains observateurs politiques car ils estiment que Abdou Labo méritait mieux.