LA CEDEAO EN PASSE D’ÊTRE VICTIME D’UN HOLD – UP !

Les 15 pays de la CEDEAO convenaient d’adopter en 2020 la monnaie unique appelée ECO. La présidence de la task force sur le projet de cette monnaie unique a été confiée aux Présidents Issoufou Mahamadou du Niger et Nana Akufo Addo du Ghana.



C’est la 55ème conférence de la Cedeao du 29 juin 2019 à Abuja qui a retenu le terme ECO et qui a adopté le régime de change flexible.

Cependant, la position du Président Alassane Ouattara est connue, il a toujours défendu, le changement juste du nom du franc CFA. Avec, l’aide de la France, le Président ivoirien, Alassane Ouattara vient de réussir son hold – up dont la victime n’est autre que la CEDEAO.



En effet, le 21 décembre 2019, à Abidjan, en compagnie d’Emmanuel Macron, Alassane Ouattara proclame l’ECO comme monnaie des huit (8) pays, membres de l’UEMOA (union économique et monétaire ouest africaine assujettie au système franc CFA) avec une parité fixe avec l’Euro et la France comme garant.



La France vient, donc, de réussir son coup, elle a utilisé, le Président ivoirien, Alassane Ouattara, le plus fidèle de ses fidèles pour diviser la CEDEAO relativement à son projet de monnaie unique afin de promouvoir ses intérêts dans les pays de l’UEMOA qui ont kidnappé l’ECO de la CEDEAO.



Par Elhadji Idi Abdou (Contribution Web)