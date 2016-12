La Cedeao et son projet de monnaie commune

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 1 vient d’annoncer pour 2020 la mise en place d’une monnaie unique en son sein. Report suivant report, c’est la quatrième fois que cette annonce est faite au cours des deux dernières décennies, donnant ainsi un goût de réchauffé à la « nouvelle ». Dès 1983, suite à une réunion tenue à Conakry, les chefs d’État et de gouvernement ont émis l’idée de disposer d’une monnaie commune dans la sous-région. Aujourd’hui encore, 8 monnaies2 ont cours au sein de la communauté.

La conjoncture économique morose que traverse actuellement le Nigéria a des répercussions si importantes dans les pays voisins que l’idée de former une union monétaire autour de ce géant régional (son PIB représente 77% et son poids démographique 53%), mérite d’être profondément pensée. Au Niger par exemple, le prix du bélier à l’occasion de la fête de Tabaski de septembre dernier a connu une baisse de 20 à 25% par rapport à l’année précédente. Ceci reste entièrement lié au fait que le Nigéria, habituellement demandeur, a cette fois-ci été un fournisseur important des marchés nigériens.

La forte dévaluation du Naira permet ainsi au pays d’augmenter ses revenus d’exportations, politique monétaire qui n’est plus à la portée unilatérale d’un pays dans une union monétaire. Définition d’une union monétaire Une union monétaire est la forme la plus aboutie d’intégration entre différents pays ou entités. Elle correspond à la mise en circulation d’une unique monnaie pour ces pays. Son objectif majeur est de constituer un bloc à même de contrer les fortes fluctuations monétaires qui peuvent engendrer des conséquences néfastes particulièrement pour des économies fragiles.

La théorie économique distingue 5 étapes successives par lesquelles les aspirants à une union monétaire efficace doivent transiter. Il s’agit (i) de la création d’une zone de libre- échange : elle suppose la disparition des freins aux échanges de marchandises entre les pays membres sans que celle-ci ne se traduit par une politique tarifaire commune ; (ii) de la création d’une union douanière : elle suppose la mise en place d’un tarif extérieur 1 La Cedeao rassemble quinze pays : 8 pays de l’Uemoa (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) auxquels s’ajoutent le Cap Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Léone. 2 Union/Pays (monnaie) :

Uemoa(FCFA), Nigéria (Naira), Ghana (Cedi), Gambie (Dalasi), Sierra Léone (Léone), Guinée (Franc), Libéria (Dollar) et Cap Vert (Escudo). commun ; (iii) de la création d’un marché commun : il se traduit par la libre circulation de l’ensemble des facteurs de production ; (vi) de la création d’une union économique : elle entraine l’harmonisation des politiques économiques des pays membres et enfin (v) la mise en place de l’union monétaire : elle se traduit par l’adoption d’une monnaie unique. On peut à ce niveau souligner que la création de l’Uemoa, l’unique union monétaire de la sous-région, n’est pas passée par ces étapes.

L’institution crée en 1994 est de loin précédée par sa monnaie3 (le FCFA) mise en place 49 ans plus tôt. Son fonctionnement stable plie aujourd’hui à relativiser la nécessité ex ante de passer par ces étapes. Une union monétaire est donc une décision qui engendre des bénéfices aux États membres mais également des coûts. Pour chaque Nation, elle devient optimale lorsque les bénéfices qu’il en tire permettent de compenser les coûts encourus. Les principaux bénéfices dans une union monétaire La formation d’une union monétaire s’accompagne d’un certain nombre de bénéfices pour les pays membres.

Le plus direct, pour des pays comme les nôtres, est la rigueur et la discipline qui découlent des engagements institutionnels pris au niveau supranational par des institutions plus crédibles. Cette discipline permet d’asseoir une stabilité macroéconomique qui, à son tour, confère une crédibilité aux instruments monétaires de l’union. Ensuite, l’élimination des coûts de transaction dus aux conversions de monnaies différentes apparait comme l’avantage le plus perceptible. Par exemple, l’adoption de la une monnaie unique européenne a eu pour conséquences immédiates la suppression des coûts de transaction résultant de la conversion des monnaies, lesquels représentent chaque année entre 0,3 et 0,4% du PIB européen (Bourget, Figliuzzi et Zenou, 2002).

La monnaie commune tend ainsi à favoriser les échanges commerciaux intra zone et renforcent les potentialités des marchés. Enfin l’absence de risque d’échange et l’apparition d’économies d’échelle sont d’autres avantages qu’une union monétaire est à même d’induire. 3 La zone Franc comprend les pays l’Uemoa, ceux de la Cemac, les Comores (avec sa propre banque centrale) et la France (ou du moins la zone euro depuis sa création).

La Cemac (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale) est composé du Cameroun, du Centrafrique, de la Guinée Équatoriale, du Gabon, de la République Démocratique du Congo et du Tchad. De nombreux intellectuels portent aujourd’hui de sévères critiques au FCFA, qui demeure un symbole de l’ère coloniale et un instrument de domination. À cela s’ajoute la problématique de la moitié des réserves de changes des pays de la zone CFA détenues au trésor français. Ces réserves sont évaluées à plus de 9000 milliards de FCFA.

Les coûts majeurs dans une union monétaire Pour l’essentiel, les coûts d’une union monétaire tiennent de l’impossibilité pour chaque adhérent de recourir à une politique monétaire autonome. Les politiques de taux de change comme moyen d’ajustement face à un choc extérieur ne sont plus à la discrétion de chaque pays mais à celle d’une institution supranationale notamment une banque centrale.

L’adhésion à une union monétaire engendre ainsi la perte d’une partie de leur souveraineté aux États membres. La délégation de l’autonomie monétaire s’avère encore plus onéreuse pour les pays membres lorsque les risques d’occurrence de chocs asymétriques sont importants. Ce coût de renonciation, somme toute réel, s’inscrit dans une vision keynésienne où les interventions des pouvoirs publics sont nécessaires pour aboutir à des optima socio- économiques. Conditions d’optimalité d’une union monétaire L’outil standard de mesure de l’optimalité d’une union monétaire est la théorie des zones monétaires optimales (ZMO)

4 .Cette théorie soutient que pour augmenter la probabilité de tirer profit de leur intégration monétaire, les économies concernées doivent avoir des caractéristiques fondamentales proches les conduisant à minimiser la fréquence de chocs asymétriques. La théorie est initiée par Mundell (1961), Mc Kinnon (1963) et Kenen (1969). Selon Mundell, seuls une flexibilité des prix, une mobilité plus forte de la main d’œuvre à l’intérieur de la zone qu’à l’extérieur et un mécanisme de transferts permettront de compenser l’absence de taux de change flexible en cas d’apparition de chocs durables. McKinnon quant à lui met en avant le degré d’ouverture des économies.

Il postule que des économies très ouvertes et qui commercent beaucoup entre elles peuvent facilement renoncer à leur instrument de politique de change et former une ZMO. Enfin, Kenen lie l’optimalité d’une zone monétaire à la nature de spécialisation des économies concernées. Des économies à structure plus diversifiées limitent les impacts de chocs spécifiques à un type de produit, rendant moins indispensable l’usage du taux de change nominal à des fins d’ajustements. 4 Une zone monétaire est définie comme une région géographique dans laquelle a cours une unique monnaie (zone monétaire parfaite ou union monétaire) ou plusieurs monnaies dont les taux de change sont fixés de façon irrévocable.

D’une manière générale, ces critères apparaissent bien peu vérifiés dans de nombreuses unions monétaires notamment dans la zone Franc africaine (O. Ossa, 2000) et font d’ailleurs l’objet d’énormes critiques de la part d’économistes contemporains. Depuis les années 90, des auteurs comme Frankel et Rose (1998) et Corsetti et Pesanti (2002) se démarquent de l’idée de critères ex ante que doivent présenter les économies prétendant à une ZMO. Ces derniers arguent que les critères de ZMO sont endogènes au fonctionnement de la zone et doivent être appréciés ex post. Deux pays qui passent en changes fixes ou qui adoptent la même monnaie voient leurs échanges commerciaux s’accroître (C. Diop, 2007) et leurs cycles mieux synchronisés, ce qui justifie a posteriori l’intégration monétaire.

Optimalité de la Cedeao comme union monétaire La plupart des études empiriques conduites sur le projet de création d’une monnaie unique en Cedeao concluent à son inopportunité économique. Toutes ces études s’inspirent néanmoins des critères traditionnels de ZMO d’une part et d’autre part des critères de convergence. Ces critères présentent l’avantage d’être facilement quantifiables. Ainsi, à partir d’une analyse en cluster, A. Danni et M. Essoun (2011) ont montré que la création d’une union monétaire autour du Nigéria présente d’énormes coûts qui compromettraient la réussite économique du projet.

Ils ont abouti à quatre sous-groupes économiquement homogènes des quinze pays composant la Cedeao avec le Nigéria et le Libéria qui se retrouvent séparément isolés (image ci-dessous). Source : A. Danni et M. Essoun (2011)5 Benassy-Quéré et Coupet (2005) ont également aboutit à des résultats semblables, concluant à la non-justification économique de la création d’une union monétaire autour du Nigéria.

Enfin, Debrun, Masson et Pattillo (2005), à travers un modèle d’interaction de politique monétaire et budgétaire ont souligné que les intérêts des pays non membres de l’UEMOA sont plus importants et, de ce fait sont plus favorables à l’institution de cette union par rapport aux pays membres de l’UEMOA. Ce constat est à la base du changement de paradigme devant conduire la Cedeao à la mise en place de la monnaie unique. Les pays non membres de l’Uemoa devaient, en effet, constituer au préalable la deuxième union monétaire (ZMOA)6 de la région.

Les deux unions devraient à terme fusionner pour la mise en place de la monnaie unique. Cependant, les difficultés inhérentes aux différences intrinsèques de leurs économies conjuguées à un manque de réelle volonté politique ont conduit à l’abandon du projet de ZMOA depuis janvier de l’année dernière. Contrainte de revoir ses plans, la Cedeao espère dorénavant créer directement l’union avec l’ensemble des pays bien qu’ayant été incapables de mettre en marche une union monétaire transitoire avec seulement quelques pays.

Afin de réduire les risques de chocs asymétriques ainsi que leurs fréquences, les États se sont fixé des normes portant sur les agrégats macroéconomiques. Il s’agit des critères de convergence nominale. Les faits (voir tableau ci-dessous) montrent aujourd’hui que d’importants progrès ont certes été réalisés mais qu’il reste encore du chemin pour une convergence effective.

Nombre de pays respectant chaque critère de 2011 à 2013 Norme 2011 2012 2013 Critères de 1er rang Ratio du déficit budgétaire dons compris (base engagement) rapporté au PIB ≤ 3% 8 7 8 Taux d’inflation en moyenne annuelle ≤ 5% 9 8 9 Financement du déficit budgétaire par la Banque centrale ≤ 10% 14 15 14 Réserves brutes ≥ 6 mois 10 1 9 Critères de second rang Arriérés ≤0 7 6 9 Ratio recettes fiscales/PIB nominal ≥ 20% 1 1 3 Ratio masse salariale/recettes fiscales ≤ 35% 3 3 4 Ratio des investissements publics financés sur les ressources internes rapportés aux recettes fiscales ≥20% 7 9 9 Dette publique/PIB ≤ 70% 14 13 13 5 Tiré de :

A. Danni et M. Essoun (2011) « Opportunité d’une union monétaire pour les pays de la CEDEAO : une analyse en cluster » 6 La Gambie, le Ghana, la Guinée, le Nigéria et la Sierra Léone ont mis en place en 2002 la ZMOA (Zone Monétaire Ouest Africaine) qui devrait se muter en union monétaire en respectant des critères de convergence définis. Taux de change nominal ± 10% 13 14 14 Taux d’intérêt réel > 0 9 13 10 Source : Notes techniques de l’Agence Ménétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO), février 20147 Aux efforts supplémentaires à fournir en matière de convergence s’ajoutent un déficit d’échanges commerciaux intra zone.

C. Diop (2007) a montré que sur l’ensemble des importations de la Cedeao, seuls 11% provient de la communauté ; pour les exportations, 9% reste au sein de l’espace. La Cedeao commerce largement plus avec l’union européenne avec 27% de ses exportations en sa direction ; elle reçoit 36% de ses importations totales de l’union européenne. En somme, la mise en place d’une union monétaire au sein de la Cedeao présente d’énormes enjeux politico économiques. Les obstacles rencontrés ne doivent pas décourager la Cedeao à constituer un bloc monétaire lui permettant de faire face aux multiples défis monétaires et économiques d’origine externe.

Consciente des difficultés de certains pays à s’aligner, la Cédeao envisage même comme option une introduction de la monnaie unique graduellement. Ce qui semble traduire sa détermination à réaliser le projet. Avec ou sans l’ensemble de ses États membres, la Cedeao devrait également, et en même temps réfléchir à un régime de change convenable à sa probable monnaie. Une fois la monnaie commune mise en place, les États doivent nécessairement continuer à œuvrer pour une communauté de destin avec un réel sens de solidarité. Sans ces gages, la monnaie commune subira sans nul doute les répercussions des difficultés économiques unilatérales que pourraient connaitre des pays membres. Le cas de la Grèce dans la zone euro est une flagrante illustration.