La CEDEAO peut encore jouer un rôle positif dans la crise sociopolitique malienne si elle se libère des jougs de certaines puissances excolonisatrices

Sur le compte Twitter de la CEDEAO, en date du 16 janvier 2022 , on peut lire : « La Cedeao reste disponible pour accompagner le Mali pour le retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste. «

Quelles réflexions nous suscite cette nouvelle prise de position de la CEDEAO ?

Nous pensons que c’est une bonne nouvelle, une bonne initiative, que la CEDEAO reste maintenant disponible à examiner avec beaucoup plus de lucidité, les conditions d’un retour à l’ordre constitutionnel normal en République souveraine du Mali, après avoir échoué dans sa tentative sous la pression d’une puissance excolonisatrice, d’ étouffement du peuple du Mali.

La raison et le bon sens ont prévalu. Il n’est jamais donc trop tard pour mieux faire.

Nous l’avons déjà dit, le Mali n’est pas seul, il a le soutien de toutes les forces vives progressistes démocratiques africaines , les grandes puissances mondiales les plus influentes et ses voisins les plus influents en Afrique.

Donc toute prise de décisions tendant à sanctionner le Mali serait contreproductive, ne peut que créer l’effet inverse à l’effet escompté dans la prise des sanctions.

Le rejet des sanctions contre le Mali par le conseil de sécurité des Nations Unies, la désapprobation générale suscitée en Afrique, ullustrent bien cette réalité.

La seule solution heureuse qui pourrait aider à décrisper la situation née des sanctions injustes, illégales et inhumaines de la CEDEAO contre le Mali , serait une nouvelle relecture africaine objective des résolutions issues des Assises Nationales de la Refondation de la République du Mali qui avaient réuni 1600 délégués des forces vives du Mali. Par conséquent, il faudrait en tenir compte, faute de quoi ces forces vives maliennes avec l’aide des forces vives progressistes africaines, protégeront les résolutions de leurs assises nationales souveraines.

La CEDEAO se devrait de privilégier le retour à la sécurité dans l’ensemble du territoire malien avant d’exiger l’organisation des élections générales constitutionnelles dans un espace en insécurité.

La CEDEAO reconnaîtrait qu’environ 70% du territoire malien est occupé par les terroristes et les soient disants Djihadistes.

Quelle crédibilité peut-on accorder à des élections générales constitutionnelles qui seraient organisées dans un pays où environ 70 % du territoire national est occupé par des terroristes et des soient disants Djihadistes ?

La CEDEAO ferait mieux à aider la République souveraine du Mali à ramener la sécurité sur son territoire que de lui imposer des sanctions par défaut d’organiser les élections générales dans les délais à elle imposée.

Pourquoi ne pas mobiliser la communauté internationale à libérer le territoire national malien de l’occupation des terroristes et autres Djihadistes avant de songer à l’organisation des élections générales constitutionnelles ?

Devant cette incapacité à le faire , la Fédération de Russie est en train d’aider le Mali à nettoyer le pays de toutes les poches du terrorisme.

Bientôt la sécurité serait de retour grâce aux russes, et à l’engagement des Forces Armées Maliennes, les FAMA , on pourrait parler en ce moment de la crédibilité des dites élections.

Car la crédibilité d’une élection démocratique dépend d’une part, du taux de participation des électeurs aux dites élections et d’autre part de sa transparence et de son honnêteté.

La CEDEAO devrait plutôt se feliciter de l’arrivée des russes sur le théâtre des opérations contre les terroristes et les narcotrafiquants, que de prendre position dans la rivalité entre la France et la Fédération de Russie, qui devrait lui être étrangère.

Le problème du Mali ne peut se résumer à l’organisation des élections. Il est d’ordre sécuritaire, de la bonne gouvernance démocratique et économique.

Les résolutions issues des Assises

Nationales de la Refondation de la République ont bien posées les diagnostics des problèmes qui gangrènent le Mali et bien indiqué des pistes des solutions à suivre pour une bonne résolution des dits problèmes .

La CEDEAO pourrait engager un dialogue franc et constructif sans ingérence extérieure, les solutions heureuses et définitives seront sans doute trouvées à la crise sociopolitique malienne par delà la crise malienne , à la crise sociopolitique sous-régionale ouest-africaine en gestation, ce qui éviterait à l’Afrique de l’Ouest de s’embraser et de se balkaniser, comme le souhaiteraient certaines puissances excolonisatrices dans leur plan machiavélique caché .

Le délais raisonnable pour assainir la situation sociopolitique au Mali pourrait être ramené à trois ans ou ou quarante deux mois , selon un consensus acceptable par tous.

Si la CEDEAO reste dans les dispositions d’un dialogue franc et constructif, il n’aura pas des raisons pour que des solutions heureuses ne puissent être trouvées à la crise sociopolitique malienne et africaine dans son ensemble.

La problématique qui se pose à la résolution des conflits politiques en Afrique, ces sont les ingérences extérieures , particulièrement les injonctions sournoises de certaines puissances excolonisatrices dans les affaires intérieures africaines.

Pour que l’Afrique soit laissée aux africains, les dirigeants africains, les élites, la société civile africaine, se devraient de contnuer la lutte, de faire preuve de patriotisme, du courage , d’intransigeance par rapport aux intérêts supérieurs du peuple souverain d’Afrique, jusqu’à la victoire finale. L’ Afrique doit se libérer des influences néfastes de certaines puissances excolonisatrices.

La nouvelle problématique qui se posera est la suivante : Comment s’en débarrasser des intrigues politiciennes de certaines taupes que certaines puissances ont introduit subtilement dans les organisations sous-régionales et Continentales africaines ?

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.