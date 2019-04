La communauté chrétienne du Niger commémore ce lundi la fête de pâque…

La communauté chrétienne du Niger se prépare à la commémoration de la fête de pâque ou la résurrection de Jésus Christ ce dimanche 21 avril.

« Au Niger et partout dans le monde nous devons véhiculer un message d’amour, d’humilité, un message de transformation des cœurs ainsi ne pas prêcher la division, amener les gens à comprendre que cette mort du CHRIST a apporté un plus dans le monde’’, estime le pasteur Issaka Boubacar Moise.

Les chrétiens se retrouveront dans les églises pour prier dans la communion et célébrer la résurrection de jésus christ.

Le pasteur Issaka Boubacar Moise explique : « la pâque est célébrée de nos jours comme un rappel, de la mort et la résurrection du seigneur Jésus Christ .Religieusement la résurrection du Seigneur Jésus Christ nous rappelle qu’il y a toujours quelqu’un pour nous sauver, pour nous délivrer et qui a pris nos péchés comme dans la bible Genèse où le 1er Adam a chuté, ce qui entraine le péché dans le monde et le 2eme Adam qui JESUS CHRIST est venu restaurer le monde, nous unir et réconcilier l’un avec les autres, célébrer autour d’un plat avec les démunis «‘’En effet, spirituellement les Chrétiens préparent la pâque déjà à partir de cette semaine montrant la passion de JESUS CHRIST, partager et prier sans cesse.

C’est en ce sens qu’on parle du Jeudi Saint et Vendredi Saint, les croyants doivent compatir aux douleurs de CHRIST et le Dimanche sera un jour de jouissance parce qu’il a vaincu la mort, revenu à la vie pour redonner aux croyants cette vie raison pour laquelle certains partent au cimetière à la recherche de JESUS symbolique.’’, fait savoir le pasteur.

Le lendemain de la commémoration ou lundi de pâque fait partie des fêtes légales au Niger bien que le pays soit à plus de 98% musulman où les différentes confessions cohabitent.

Par Agence Nigerienne de Presse