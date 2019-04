La consommation du Café est-elle bénéfique ou préjudiciable pour la santé ?

L’Afrique n’est pas que le berceau de l’humanité ou de la civilisation universelle ! Le continent noir est aussi à l’ origine de beaucoup de choses dont entre autre : le café, patrimoine culturel et immatériel de l’humanité (UNESCO).

Boisson énergisante et stimulante d’origine éthiopienne, le café est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l’eau grâce à son goût inégalable et son odeur envoutante qui améliore notre état d’esprit pour bien commencer une journée.

Une des substances les plus cultivées (plus de 70 pays dont le Brésil et la Colombie comme principaux pays producteurs) et prisées dans beaucoup de cultures et régions à climat tropicalisé de par le monde entier particulièrement en Afrique, en Amérique et l’Asie.

Obtenue à partir des graines torréfiées de diverses variétés de caféier, de l’arbuste caféier, du genre Coffea, il fait partie des trois principales boissons contenant de la caféine les plus consommées dans le monde, avec le thé et le maté. Son composé principal la caféine est une drogue psychotrope ou psychoactif qui agit au niveau du système nerveux humain. Divers théories et études d’éminents chercheurs vantent les vertus et propriétés thérapeutiques à dose raisonnable de la consommation de celle-ci sur la santé des populations et sa capacité à retarder l’apparition de maladies dégénératives. Diverses études mettent en exergues ses vertus nutritionnelles pour le corps tel que la vitamine B2, la vitamine B5, le potassium, le magnésium, le manganèse et la niacine par exemple.

Des effets anti inflammatoires, énergisants, antioxydants, thermogéniques, diminue le risque de développé des maladies cardiovasculaires et augmentation de la résistance vasculaire ont été mises a découverts. Le café joue aussi un rôle important dans la prévention de la maladie de Parkinson (les risques seraient réduits de 30 à 60%), contre la maladie d’Alzheimer (réduirait jusqu’à 65% les risques de contracter cette maladie dégénérative) première cause de démence, maladie qui affectent en général les personnes de 65 ans et plus, et actuellement, sans cure connue.

Il aurait également un effet préventif sur deux cancers, le cancer colorectal et celui du foie, respectivement 3eme et 4eme cancers les plus mortels. Une consommation régulière diminuerait de 40% le risque de contracter un cancer du foie, et 15% de souffrir d’un cancer colorectal ou encore du cancer de la peau chez la femme.

Durant la réunion annuelle de l’Association Européenne pour l´Étude de la Diabète 2018 avec comme siège à Berlin, des spécialistes du monde entier ont échangé et révisé les dernières recherches sur le thème.

De ce conclave ressort l’importante conclusion selon laquelle « la consommation du café diminue le risque de développer le diabète type 2 ». Des études prospectives avec un total de 1.185 .210 participants ont été passées au peigne fin par ces spécialistes. À cette importante rencontre, le professeur Kjeld Hermansen explique que prendre 3 à 4 tasses par jour, aussi de la forme caféiné ou décaféiné éviterait cette altération endocrinologue qui réduirait les risques de 25% (entre 23 et 50% selon d’autres sources).

Les experts concordent et affirment qu’il stimule la vigilance et atténue la sensation de fatigue en améliorant l’état animique, optimise la concentration et les réflexes, et améliore la vision ; la mémoire et les fonctions cognitives en général.

Les pouvoirs du café ne s’arrêtent pas là. Pauvre en calories, la caféine qu’il contient accélère le fonctionnement du métabolisme de base, amplifiant alors la combustion des graisses. C’est d’ailleurs l’une des seules substances naturelles dont les effets brûles-graisses ont été prouvés, comme pour d’autres aliments. Idéal pour perdre du poids en augmentant les efforts et dépenses énergétique.

Augmente le niveau de l’adrénaline et améliore substantiellement le rendement physique et mental chez les sportifs, étudiant etc.

Selon une investigation de l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Harvard de Boston, révèle qu’une consommation modérée du café diminue environ de 50% le taux de suicide ; pendant que des chercheurs de la Société Américaine pour la Nutrition confirment que celle-ci a un énorme effet contre la possibilité de souffrir le cancer du côlon.

Cependant, beaucoup pensent qu’il s’agit d’une boisson dangereuse pour la santé, ce qui peut s’avérer être vrai. C’est à fortes doses uniquement et chez les consommateurs abusifs que les méfaits du café se révèlent. En augmentant par exemple les risques d’accidents cardiovasculaires et autres troubles neurologiques en cas de surconsommation. Les chercheurs et spécialistes, de manière quasi unanime insistent sur les effets hautement préjudiciables résultants d’une consommation abusive du café qui peut conduire à des troubles du sommeil, risque de prématurité chez les femmes enceintes. Il est conseillé de ne pas outre passer plus de 4 tasses ou 350 à 420 mg de caféine par jour.

Par Ismaël, doctorant en médecine. (Contributeur Web)