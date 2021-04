La Cour des Comptes a remis jeudi au Président de la République un Rapport Général Public 2020

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu jeudi en fin de matinée 8 avril 2021, les membres de la Cour des Comptes.

« Nous sommes venus remettre au Président de la République, le Rapport Général Public 2020 établi par la Cour des Comptes », a indiqué à leur sortie d’audience, Pr. Narey Oumarou, Premier Président de cette cour.

Ce rapport sera également remis au Président de l’Assemblée Nationale et au Premier Ministre, a-il précisé.

Il s’agit des observations que la cour fait par rapport à un certain nombre d’entités et aussi par rapport aux dépenses de l’Etat et ces observations sont consignées dans un rapport suivi de recommandations, a-t-il expliqué.

Mais cette année, la cour n’a pas pu faire des recommandations en raison de la pandémie de la Covid 19, « mais nous nous sommes intéressés aux différents contrôles effectués par la cour pour établir le présent rapport », a-t-il affirmé.

Les membres de la Cour des Comptes sont venus satisfaire à une obligation légale, rappelle-t-on.

Selon la loi organique régissant la Cour des Comptes, celle-ci doit établir chaque année un Rapport Général Public sur les différents contrôles qu’elle a eu à opérer pendant une année.

Source: Presidence de la Republique