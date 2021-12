Si la France serait amenée à couper l’approvisionnement en devises au Mali comme se fut le cas en Côte d’Ivoire, quelle alternative disposeraient les stratèges maliens ?

La crise sociopolitique entre le Mali et la France d’une part et d’autre part la rivalité entre la France et la Russie , et la Chine et l’Algérie, au Mali , si elle persiste, aura pour conséquence de précipiter l’avènement de la souveraineté monétaire africaine dans l’espace de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO , ceci à la grande satisfaction et à la grande victoire de tous les panafricanistes africains soucieux du devenir du continent.

En effet, depuis que le gouvernement malien a décidé de ne plus passer par le Trésor français pour se faire payer ses exportations, les clients des matières premières et autres biens d’exportation produits au Mali, sont tenus de régler directement leurs factures au Trésor malien, ce qui a permis au Mali de disposer des devises importantes nécessaires pour faire face à ses besoins en armements et autres produits d’importation. C’est ce qui agace la France en réalité .

La problématique qui se pose, est la suivante : si la France déciderait de couper l’approvisionnement en billets de francs CFA créés dans une imprimerie de la banque de France, dans une banlieue de Clermont Ferrand, Chamalières ,

pour tenter d’ asphyxier le Mali, quelle alternative s’offre aux grands stratèges maliens ?

Nous ne pensons pas que la France commettra cette grave erreur, le Mali n’est pas la Côte d’Ivoire , les jeunes militaires qui dirigent le Mali actuellement ont prévu toutes sortes d’éventualités. Ils sont téméraires , très courageux et vaillants.

La République du Mali est un pays qui a une tradition de la gestion monétaire, le franc malien était la monnaie malienne entre 1er juillet 1962 et 1er juillet 1984 , en effet, le Mali frappait et gérait sa propre monnaie à l’instar de la Guinée Conakry, du Ghana, du Nigéria, de la Gambie, de Guinée Biseau, de Sierra-Léone, du Cap-vert etc . Certes à l’époque , la France avait créé un désordre dans la gestion de la dite monnaie et avait empêché à la dite monnaie de prospérer.

Cependant, le Mali d’aujourd’hui, sait pouvoir capitaliser les difficultés du passé pour créer cette fois-ci une nouvelle monnaie malienne très forte grâce à l’appuie des ses alliés, la Chine, la Russie et l’Algérie. Il peut bien s’en passer de commercer avec les pays de la CEDEAO qui lui sont hostiles.

Il pourrait avoir suffisamment des devises grâce au commerce avec certains pays de l’Europe , de la Russie, de la Chine, du Japon, de l’ Indonésie, de la Corée du Nord, de l’Algérie et certains pays africains progressistes qui ne partagent pas la manière de faire de la France dans certains pays africains francophones, ex colonnies françaises.

Si d’aventure la France oserait couper l’approvisionnement en devises comme elle avait fait avec le Président Laurent Gbagbo quand elle avait provoqué sa chute , le Mali s’en sortirait grandi de l’épreuve et ses succès feront tâche d’huile sur les autres pays africains membres de la CEDEAO et de l’UEMOA qui hésitent encore à créer les conditions nécessaires pour l’avènement de la souveraineté monétaire de la sous-région ouest-africaine.

Par conséquent , quelque soit la situation, le Mali s’en sortira bien de cette épreuve, et toute l’Afrique s’inspirera.

C’est donc un couteau à double tranchant pour la France. La France a grand intérêt à entamer des négociations franches et honnêtes avec la République souveraine du Mali, les colonels qui dirigent le Mali savent ce qu’ils veulent, où ils vont, forts du soutien de la majorité du peuple souverain du Mali, rien ne peut les arrêter dans la voie qu’ils se sont tracée avec les forces vives progressistes maliens et africains.

La CEDEAO et l’UA ont grand intérêt à accompagner le Mali dans sa nouvelle marche faute de quoi elles prendront sur elles la responsabilité de ramener la guerre froide sur le continent africain et de disloquer ainsi la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine, la ZLECAF et de fragiliser d’avantage l’unité africaine tant prônée par les pères fondateurs de l’Union Africaine.

La France et ses alliés européens se trompent d’époque, la génération montante des panafricanistes africains est très douée en géopolitique et géostratégie . Elle n’a pas peur d’aller jusqu’au bout de son combat pour la reconquête de la souveraineté monétaire et économique du plus grand continent et plus riche du monde .

Les menaces, les crocs en jambes, les manipulations, les fausses accusations, les larbins africains et autres propagandistes , ne seront d’aucune utilité pour contrer la montée en puissance des nationalistes et patriotes africains.



On peut perturber pendant un certain temps la marche du courant de l’histoire mais on ne peut arrêter le courant de l’histoire.

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.