La démocratie exige de notre part , le respect d’autrui, le respect à la différence , le fair-play et les francs jeux…

Notre jeune démocratie est en pleine vitalité , en pleine effervescence !

Elle demeure aussi fragile, prenons donc soin d’elle. Déjà , à la date 4 novembre 2020,trente deux personnalités sont déclarées candidates aux élections présidentielles de 2020/ 2021.

Que Dieu le plus puissant nous guide dans le bon choix du meilleur Président de la République.

La campagne électorale s’annonce cette année très rude et compliquée.

Nous prions Dieu le plus puissant afin qu’elle se déroule dans un climat apaisé, de sérénité, de fair-play et de la concorde sociale.