« La DGI assène un uppercut à Orange Niger »…

Depuis avant hier après-midi, passe en boucle sur les réseaux sociaux et sur certains médias, ce communiqué d’Orange Niger : « Chers clients, suite à un différend fiscal, nos bureaux à Niamey, notre service client et la boutique orange au carrefour Mali Béro ont été fermés pour des raisons indépendantes de notre volonté. Des dispositions sont prises pour ré-ouvrir nos locaux dans les meilleurs délais ».

Orange Niger fermé pour non paiement d’impôt ? La nouvelle s’est répandue rapidement à Niamey et chacun y est parti de son latin. Ce sont des mauvais payeurs, affirment certains, non, ils sont arrogants et se croient en terrain conquis martèlent d’autres.

A tamtaminfo, nous privilégions les faits, rien que les faits, c’est pourquoi nous nous sommes approchés des services des spécialistes de la fiscalité pour savoir ce qui est véritablement reproché à Orange Niger.

Il semblerait d’après notre source, qu’Orange Niger, c’est le système de l’arnaque de tous les côtés, le client grugé et la DGI pour laquelle on prétend prélever certains impôts ne voit rien que dalle.

Ainsi rien qu’en matière de TVA, à chaque fois que le client achète du crédit à Orange Niger, celle-ci est automatiquement prélevée, mais là ou le bât blesse, ce que cet argent qui doit être reversé à la DGI prend une autre direction.

Il ne s’agit pas que de la TVA, plusieurs autres impôts et taxes connaissent la même procédure et les vérificateurs de la DGI auraient découvert des combines à la Madof, toujours selon notre source.

Nous n’allons pas entrer dans les détails de cette enquête minutieuse pour ne pas gêner la procédure ; mais sachez simplement qu’en dépit de cette vaste campagne de communication, à la limite mensongère engagée par Orange Niger contre les services des impôts du Niger, beaucoup de multinationales se croient tout permis dans ce pays.

Aussi, dans un premier temps, nous allons vous livrer toute la procédure suivie par les impôts pour aboutir à cette fermeture des locaux d’Orange Niger.

Actuellement, d’après le recoupement de nos informations, la Direction Générale des Impôts (DGI), sur instructions fermes du Ministre des Finances, a fait de la mobilisation des ressources internes, la priorité de ses priorités. Et pour atteindre les objectifs à elle, fixé par la hiérarchie, elle a décidé de frapper fort et sans ménagement.

En effet, pas de répit, ni de tergiversations contre les mauvais payeurs ou les récalcitrants. Il n’y a plus de parapluie, ni d’arrangements alambiqués, l’impôt dû sera recouvré par tous les moyens de droit.

La Direction chargée des grandes entreprises et toutes les autres directions et services des impôts sur instructions fermes de la Direction Générale des Impôts ont entrepris une vaste campagne de recouvrement forcé et les résultats sont édifiants.

Pour nous arrêter dans un premier temps au cas spécifique d’Orange Niger, il convient de souligner, d’après nos sources, que tous les patrons des compagnies de la téléphonie cellulaire, qui ont bénéficié par le passé, de certains passes droits, (les fameux Gandou Gate que nous avons relatés et qui ont occupé les Une de certains journaux de la place) sont en train de payer à l’Etat son dû, au nom de la justice fiscale.

Ainsi, après les multiples sommations des services des impôts, toutes les sociétés se sont approchées des services fiscaux pour trouver un terrain d’entente à l’exception d’une seule compagnie récalcitrante qui fait de la résistance dans le paiement de ses impôts. Il s’agit de la société Orange Niger qui doit à l’Etat un peu plus de 22 milliards de francs CFA d’impôts.

Il semblerait que les responsables de Orange Niger refuseraient tout contact avec les responsables des impôts. Certaines sources nous évoquent même le terme de narguer les agents des impôts dans l’exercice de leur noble mission, car, Orange Niger disposerait de relais pour régler son affaire au plus haut sommet de l’Etat. Orange préférerait saisir la Présidence de la République que de traiter avec les agents des impôts.

Cette conception de lobbying de certains « égarés » de la République est surannée. C’est une époque définitivement révolue et la DGI dispose de tous les moyens légaux pour faire entrer l’Etat dans ses droits.

C’est pourquoi, au niveau des impôts, nous indique notre source, la sérénité est de mise, car le Contentieux de l’Etat qui, à une certaine époque spoliait les intérêts de l’Etat pour satisfaire « les amis » des multinationales, n’existe plus dans sa forme puante. En lieu et place a surgit une Agence judiciaire logée au Ministère des Finances, dirigée par un Magistrat à la retraite reconnu pour sa probité et son intégrité.

Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, face à l’arrogance et au mépris de Orange Niger, comme il fallait s’y attendre, les services des impôts ont fait procéder à la fermeture des bureaux de Orange Niger conformément à la réglementation en vigueur.

Nous apprenons que les responsables et agents des impôts sont décidés à résister à tout chantage d’où qu’il vienne. Surtout qu’ils ont le soutien ferme et inconditionnel du ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, un homme à poigne, qui a décidé de sévir contre ce genre de chantage qui frise la moquerie et qui banalise la République.

L’impôt est perçu au nom de la République pour faire face aux problèmes des citoyens de la République. Et chaque contribuable devra s’y conformer.

A suivre, comment en est on arrivé là ?