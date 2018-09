La diaspora américaine encourage et accompagne les performances du Directeur Général de Niger Télécoms

C’est à l’oeuvre qu’on reconnaît le vrai artisan. Cette maxime sied bien au directeur général de Niger Télécoms Dr abdou harouna dont les remarquables performances à la tête de cette entreprise publique méritent une attention particulière. En effet après avoir hérité d’une entreprise agonisante et au bord du dépôt de bilan, Dr abdou harouna sarkin yaki en à fait aujourd’hui un des fleurons des sociétés publiques nigériennes.

Grâce à un management moderne et un leadership avéré Niger Télécoms fait aujourd’hui la fierté de toute une nation. C’est donc pour saluer et encourager les réformes initiés par le directeur général qu’une délégation de la diaspora nigérienne aux USA a organisé une grande cérémonie de décoration symbolique à l’endroit du directeur général de Niger Télécoms.

“The Right Man at the Right Place” autrement dit « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut » .

Pour magnifier son dynamisme, son efficacité, son engagement et de ses qualités managériales, cette diaspora a décerné un témoignage de distinction honorifique à Dr. Abdou Harouna, sarkin yaki .

Actuellement grâce à l’esprit inventif de son directeur général, Niger Télécoms est en pleine mutation où règne une nouvelle culture d’entreprise .

Au nom de cette diaspora et en procédant à la remise de la distinction, M. Attouba Hassane a brossé le brillant parcours professionnel de Dr. Abdou Harouna.

De EATON dans l’aéronautique aux Etats Unis en passant par Celtel Congo, puis Zain au Bahrein et AREVA au Niger, « sans oublier votre poste de conseiller spécial du Président de la République du Niger, député national et en même temps député panafricaniste, vous avez partout fait honneur au Niger. Dr abdou harouna est aussi Officier de l’Ordre de Mérite du Niger ».

Pour attouba toute cette panoplie de titres, les uns aussi prestigieux que les autres, font de Dr. Abdou Harouna un modèle, une référence et un exemple pour la jeunesse nigérienne.

Honoré par cette distinction, le directeur général du Niger Télécoms Dr. Abdou Harouna a vivement remercié au nom du personnel de Niger Télécoms, ces braves nigériens qui font la fierté de notre pays aux Etat Unis d’Amérique « je remercie le bon Dieu de m’avoir montré une autre journée de fierté dans ma carrière. Et je tiens à remercié tous les nigériens de la diaspora pour les efforts qu’ils ne cessent d’apporter à notre pays. Dr abdou harouna a indiqué que tout ce que vous avez rappelé à Niger Télécoms je ne saurais le faire sans la détermination, le courage et le savoir faire de ses hommes et de ses femmes qui sont toujours autours de moi pour atteindre les objectifs qui nous ont été assignés » .

Un fervent client de Niger télécoms, M. Boubé Souley qui a assisté a la cérémonie de décoration a déclaré que le directeur général du Niger Télécoms mérite plus que cette distinction car il nous a rendu service. Il a changé l’image du Niger Télécoms. Ses prestations qui consistent à faire de la nigérienne de téléphonie mobile ‘’Niger Télécoms’’ le meilleur réseau sont salutaires.

Aujourd’hui Niger Télécom est partout au Niger. Il nous a donné la 3G turbo, 1f la seconde vers tous les réseaux, la distribution des moutons aux clients lors des fêtes de Tabaski, etc.

Notons que cette cérémonie de distinction honorifique initiée par la diaspora américaine intervient dans un contexte où le directeur général du Niger Télécoms Dr. Abdou Harouna est entrain de faire de sa société Niger Télécom une vitrine, une entreprise innovante.

C’est pourquoi il est plus qu’un devoir pour tous les nigériens d’accompagner la société nigérienne de télécommunications, Niger Télécoms.