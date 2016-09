La doxocratie à la nigérienne

Dans sa chronique « De la doxocratie : L’histoire dans la rue », Jacques Julliard à l’époque journaliste au Nouvel Observateur, démontre que dans les démocraties occidentales comme la France, l’opinion publique influence les décisions des dirigeants et cela à travers les sondages, les médias et l’internet. Ce qui a bien sûr des avantages et des inconvénients.

Au Niger nous ne sommes pas au même niveau qu’eux, mais nous évoluons . Cependant, au stade actuel de notre exercice de démocratie, notre opiniocratie a ses propres leviers.

S’il y’a une chose qui a survécu à tous les régimes , c’est indéniablement la rumeur. Elle circule et s’entretient dans la rue, dans les bureaux, les fameuses fadas, etc. Toutefois, dans une telle situation, il appartient à chacun de faire jouer sa jugeote et son esprit critique, car de bouche à oreille, la rumeur est agrémentée . Même si, dans notre pays, assez souvent quand nous entendons la rumeur circuler, elle finit par se confirmer à quelques détails près. Reste à savoir si c’est ses concepteurs et ses propagateurs tapis dans l’ombre qui influencent les décideurs ou c’est les décideurs qui la distillent pour faire passer leurs decisions. Dans tous les cas, son origine est difficilement vérifiable.

En dehors de la rumeur, il y’a aussi un autre phénomène à travers lequel certains esprits malveillants veulent influer sur l’opinion et la gouvernance. C’est celui de l’intox. Elle n’est pas l’apanage exclusif des Nigériens , elle existe aussi ailleurs. Seulement, chez nous elle n’a rien à envier à la médisance et à la calomnie. Elle est exécrable et pernicieuse. Elle sème la confusion et le doute dans l’opinion, induit en erreur et réussit même à divertir les decideurs. Elle n’épargne ni notre pays ni nos concitoyens.

Les medisants et les calomniateurs n’ayant aucune civilité et refusant le moindre patriotisme trouvent leur compte dans leur abominable besogne. Il est du devoir des honnêtes citoyens d’etre prudents et de ne pas jouer leur jeu.

En dehors de leurs moyens traditionnels, la rumeur et l’intox utilisent aussi certains médias et les réseaux sociaux pour s’épandre .

N’oublions que » la vérité est comme de l’huile dans l’eau, elle remonte toujours à la surface »