La femme de l’ancien Premier Ministre / Président de l’Assemblée Nationale de la République du Niger, Hama Amadou accusée de trafic d’êtres humains au Nigéria.

Hama Amadou, ancien Premier ministre de la République du Niger, et sa femme ont été accusés de trafic d’êtres humains au Nigeria. Plus précisément, deux des enfants adoptés par le couple [qui ont été introduit clandestinement au Nigeria], ont été repéré à Sokoto il y a quelques jours.

Ils seraient détenus au service de l’Immigration nigérianne (Nigeria Immigration Service – NIS), sur le territoire de la capitale fédérale du pays (FCT). Plusieurs appels et messages sms envoyés au contrôleur des douanes, Muhammad Babandede sont restés sans réponse.

Le Nigérien, âgé de 68 ans, a également été lié à plusieurs autres cas d’enlèvement et de trafic d’enfants innocents au Nigéria selon des sources bien placées au Service nigérian de l’immigration.

D’après une information confidentielle, une source a déclaré que la contrebande d’enfants innocents au Nigéria faisait l’objet d’une enquête, mais qu’il n’y avait aucune volonté d’arrêter cette activité.

La source a expliqué que l’affaire a éclaté à Sokoto il y a quelques jours, lorsque les deux enfants ont été repérés, alors qu’ils erraient, demandant leur chemin pour rentrer à la maison.

Une enquête préliminaire a montré que les enfants auraient été adoptés par Hama Amadou, un prétexte qu’il utilise pour se défendre auprès des autorités.

Hama Amadou qui a fui et s’est exilé en France, a utilisé sa femme actuellement détenue au Niger pour parfaire cette adoption illégale. Malgré le fait qu’il était en exil en France, son épouse a persisté dans l’optique de l’adoption jusqu’à son arrestation. Beaucoup d’enfants sont victimes de ce trafic, et sont généralement vendus à l’étranger.

Les informations disponibles indiquaient que les enfants, dont les noms n’ont pas été rendus publics, ont été amenés au Nigeria, via Sokoto, par un diplomate étranger en poste au Cameroun et proche du 1er Ministre déchu répondant au nom de Alhaji Tati.

Il a été constaté qu’ il avait l’intention de leur obtenir des passeports nigérians, afin qu’ils puissent être inscrits dans des écoles au Nigéria.

Hama Amadou a été Premier ministre du Niger de 1995 à 1996 et de 2000 à 2007. Il a également été secrétaire général du Mouvement national pour le développement de la société (MNSD-Nassara) de 1991 à 2001 et le Président du MNSD-Nassara de 2001 à 2009.

Amadou est un Kurtey, un sous-groupe des Fulani et a été élevé dans la région de Tillaberi, dans la vallée de la rivière Niger, au nord de Niamey.

À la suite d’allégations de corruption contre son gouvernement, il a été dechu de son poste de Premier ministre par une motion de censure en 2007 à l’Assemblée nationale.

En 2008, il fait l’objet d’une enquête de corruption qui mène à son arrestation. Il fera ensuite face à des accusations criminelles devant la Haute Cour de justice de Niger. Il se voit retiré de son poste de président du MNSD.

Amadou a fui le Niger en août 2014 pour échapper à son arrestation faisant suite à des accusations liées à une enquête sur le trafic de bébés. Sur la base de ces accusations, Amadou a été condamné à un an de prison, en mars 2017, par la Cour d’appel de Niamey.

Il a cependant été jugé par contumace, puisqu’il est exilé en France.

La femme du Premier ministre limogé avait également été condamnée à plusieurs années d’emprisonnement qu’elle purge actuellement au Niger.

Au moment où nous passons sous presse, aucune déclaration n’a été faite sur les deux enfants du Premier ministre limogé du Niger, qui ont été interceptés à Sokoto, les fonctionnaires du Service de l’immigration nigérian s’abstenant de tout commentaires.

Malgré que nous ayons appris que le général Abdulrahman Dambazau, ministre nigérian de l’Intérieur, a officiellement présenté la question au président Muhammadu Buhari afin de trouver une solution diplomatique, pour des éclaircissements appropriés, ni le ministre de l’Intérieur ni Babandede n’ont répondu aux demandes répétées.