La Fondation BGFIBank clôture la première édition de son programme « Women Entrepreneurs Business Education ».

La fondation BGFIBank a clos sa première édition du programme ‘’Women Entrepreneurs Business Education’’, vendredi 9 mars 2018 à Libreville par la remise des certificats aux participants dudit programme. C’est en présence du Représentant du Ministre de la Promotion des Investissements Privés de l’Entreprenariat National des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l’Industrie, du Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, Chargé du Programme Graine et de quelques invités triés sur le volet que 50 de ces femmes ont reçues leurs parchemins d’illustres remettants, issus du secteur bancaire, du secteur privé et des officiels du gouvernement.

« Women Entrepreneurs Business Education » a clôturé toutes activités, ce 9 mars, lendemain de la Journée Internationale des Femmes, avec les 50 gabonaises, récipiendaires de cette première édition. Elles ont reçu ce jour, leurs certificats de participation au programme, à l’Hôtel Radisson Blu, à Libreville.

La cérémonie conviviale et pleine d’avenir a été suivie d’un cocktail, qui s’est déroulé en présence du Représentant du Ministre de la Promotion des Investissements Privés de l’Entreprenariat National des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l’Industrie, du Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, Chargé du Programme Graine et de quelques invités triés sur le volet. La cérémonie a également enregistré des « high profile » qui ont honoré de leur présence ce cocktail de clôture.

Entre autres invités, il y avait le représentant de Madame la Ministre BERRE, le représentant de Monsieur le Ministre IMMONGAULT, le représentant de Monsieur le Ministre MAGANGA MOUSSAVOU. Le Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique centrale de l’Organisation International de la Francophonie (OIF), la Directrice Régionale et du Gabon, Agence Française de Développement (AFD), le Directeur Adjoint de l’AFD au Gabon…

Un programme pensé pour les femmes

Lancé le 11 septembre dernier, elles sont au total 100 femmes entrepreneurs au Gabon, en Côte d’Ivoire et au Sénégal à avoir bénéficié de ce programme entièrement subventionné par la Fondation BGFIBank. Durant quelques semaines, ces femmes ont bénéficié de sessions de cours et d’ateliers axés essentiellement sur la méthodologie « Lean Startup » et les techniques de gestion et de création d’entreprise. Quatre cohortes de 25 participantes ont ainsi pu suivre gratuitement 240 heures de formations à l’entrepreneuriat délivrées par le partenaire technique de ce programme, la Fondation Entreprenarium, spécialisée dans le renforcement de capacités des femmes et jeunes entrepreneurs africains. Les 100 bénéficiaires ont été sélectionnées parmi 302 dossiers de candidature reçus, sur plusieurs critères : le caractère innovant et le fort potentiel du projet entrepreneurial, la volonté d’acquérir des compétences essentielles au développement d’une PME mais aussi et surtout, l’ambition de résoudre un problème et de créer de la valeur dans leurs communautés respectives.

Le programme Women Entrepreneurs Business Education a été spécialement conçu pour soutenir des femmes entrepreneures, ou aspirantes entrepreneures, à réaliser leur plein potentiel, grâce à des formations adaptées et axées sur les bonnes pratiques de gestion et de développement d’entreprises, mais aussi au travers d’exercices interactifs permettant aux participantes de consolider leurs connaissances nouvellement acquises sur chacun des thèmes proposés. Pour Linda MINOUÉ, bénéficiaire ivoirienne : « Le programme Women Entrepreneurs Business Education a été une expérience très enrichissante pour moi parce que ça me permet aujourd’hui de pouvoir mieux planifier mon activité, mieux la structurer et de savoir comment élargir mon portefeuille-clients ».

Prenant la parole, Madame Manying Garandeau, Secrétaire exécutif de la Fondation BGFIBank, a précisé dans son discours l’objectif de ce programme qui vise à « favoriser la citoyenneté économique des femmes entrepreneures, en leur permettant de développer les compétences et ressources nécessaires afin de devenir financièrement indépendantes, et cela de façon durable ». Elle a ensuite encouragé ces femmes méritantes en leur souhaitant que leur « succès motivent d’autres femmes en général et les femmes entrepreneures en particulier ». Prenant la parole à son tour, le porte-parole des récipiendaires.

Pour M. Frédéric Ngirabacu, Chief Operating Officer, ENTREPRENARIUM Foundation

Après des remerciements chaleureux à l’endroit des dirigeants du groupe BGFIBank, des chefs d’entreprises et des récipiendaires de la première édition du programme ‘’Women Entrepreneurs Business’’ ; il a invité les uns et les autres à célébrer les femmes. Il a également eu un mot à l’endroit des personnes qui ont accepté d’investir en ces femmes, pour le bien de leurs entreprises ; ces personnes ont elles aussi participé de près ou de loin, à la réussite de cette première édition. Il a tenu à prodiguer de bons conseils aux bénéficiaires. Il les a félicitées et les a encouragées à continuer de se former pour plus de performances, chacun dans de leurs secteur d’activité, ce qui leur donnera la chance de participer à la construction d’un Gabon meilleur.

Quant à Madame Eolia Marilyne ASSENGONE MINKO, porte-parole des récipiendaires, elle a remercié la Fondation BGFIBank pour cette initiative inédite en faveur des femmes entrepreneures au Gabon et a promis que les connaissances acquises grâce à ce programme, porteront leurs fruits et amèneront un changement positif significatif dans la façon de mener leurs affaires. (Extrait)…. « Excellence Mme le Ministre, M. le DGA, Mme la Secrétaire Exécutive, Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, chers invités… C’est avec humilité et honneur que je me tiens devant vous ce soir pour exprimer au nom de toutes ces femmes de vision, vaillantes, battantes qui aspirent à être des actrices dynamiques du développement par le management de l’entrepreneuriat ayant pris part à ce programme notre sentiment de profonde gratitude.

Nos remerciements vont particulièrement à l’endroit de la fondation BGFI pour ses valeurs d’éducation, de formation et son implication dans le développement des générations futures, mais aussi les activistes de l’autonomisation économique de la femme rurale et urbaine puis les promoteurs de l’entreprenariat au féminin: la fondation ENTREPRENANRIUM pour la technicité et la transmission des savoirs.

Et je ne pourrais clore cette phase de remerciements sans mentionner dans le contexte de la célébration des droits de la femme, Kristine Ngiriye Fondatrice de l’Entreprenarium, et tous les formateurs pour leur temps, leur disponibilité et le partage des connaissances……..Fort heureusement pour nous, des experts pratiquant étaient disponibles pour chaque module de la formation ; il leur était donc aisé de nous expliquer les zones d’ombre. M. NGUIRABACU pour toute question en rapport avec la création de valeur, M. Yannick EBIBIE en stratégie et M. Yves MUTIGANDA en ce qui concerne le Spin Selling et surtout la rédaction d’un business plan……Nous avons réalisé que « La transformation de notre pays, de notre continent ne se fera si nous œuvrons ensemble pour libérer le potentiel de la femme »…. Au terme de notre discours, nous réitérons notre reconnaissance aux visionnaires que vous êtes, pour vos idéaux et la générosité dont vous faites preuve. Nous restons confiantes quant à votre engagement dans la pérennisation de ce type d’initiatives afin de faire participer le maximum de femmes au développement de leur pays.

A vous tous ici présents, nous disons :Thank you, (M’urakoze, Abora, Lévè lé wè, Merci ».

—————

A PROPOS DE LA FONDATION BGFIBank

Le Groupe BGFIBank s’est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si cet engagement sociétal implique une dimension sociale tournée vers les besoins et le bien-être de ses salariés et une dimension environnementale tournée vers la protection de l’environnement, il ne se réduit pas à cela. En effet, cet engagement comporte également une dimension citoyenne qui suppose la prise en compte des besoins de la société civile, en contribuant, entre autres, à lutter contre l’exclusion, les inégalités ou la pauvreté. La Fondation BGFIBank contribue concrètement à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions d’intérêt général au profit de tous. Porteuse de valeurs de solidarité, la Fondation est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d’accueil dans l’ensemble de ses pays d’implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives locales ciblées, des projets dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires. Elle intervient dans le domaine de l’éducation et de la formation.

A PROPOS DE ENTREPRENARIUM Foundation

ENTREPRENARIUM Foundation est une fondation panafricaine dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat avec une présence à Libreville, Kigali, Abidjan et Dakar. La fondation a été créée en juillet 2014 et s’est engagée à apporter un soutien aux femmes et aux jeunes entrepreneurs sur le continent africain à travers des programmes concrets. Avec un centre de gestion partagé, des ateliers de formation et des services conseils, ENTREPRENARIUM Foundation offre une gamme complète de services sur mesure pour soutenir la création et le développement de PME viables et innovantes sur le continent. Depuis sa création, ENTREPRENARIUM a formé 2.029 entrepreneurs et aspirants entrepreneurs dont 780 femmes et a accompagné des organisations comme Shell, Total, Imbuto Foundation dans l’élaboration et le suivi-évaluation de leurs programmes dédiés à l’entrepreneuriat. La Fondation BGFIBank lui a confié l’exécution de son programme lié à l’entreprenariat.