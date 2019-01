La Fondation Guri Vie Meilleure offre un groupe électrogène de 250 KV à l’hôpital régional de Tahoua

La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou, Présidente de la Fondation Guri Vie Meilleure a offert un groupe électrogène de 250 KV à l’hôpital régional de Tahoua. La cérémonie s’est déroulée le samedi 26 janvier 2019 et a été présidée par le Gouverneur de la région de Tahoua en présence de la coordinatrice régionale de la Fondation Guri Vie Meilleure qui représente la 1ere Dame Aissata issoufou.

Ce don entre dans le cadre de l’amélioration de la qualité des soins de santé dans la région de Tahoua en général et en particulier au CHR de Tahoua. Pour le directeur de l’hôpital de Tahoua, ce groupe vient à point nommé et permettra de renforcer les capacités en énergie électrique et faire face à d éventuelles coupures d’électricité.