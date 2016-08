La Gaffe de Salissou Ada Dan tchenji…

Lorsque nous avions dit que les ennemis de la Renaissance sont tapis dans la Renaissance, des Lucky Luck de service, ont violemment réagit, nous affabulant de tous les noms d’oiseaux. Aujourd’hui, l’histoire vient de nous donner raison. Alors qu’hier seulement, tous les Nigériens, de tous les bords étaient unis et rassemblés pour fêter ensemble le sacre d’un enfant du pays Abdoul Razak Issoufou Alfaga, le lendemain, un Ministre de la République a fait voler en éclats cette cohésion nationale retrouvée.

Gaston la Gaffe a frappé ou pire Toto est passé par là. En effet, la mise en scène grotesque, ubuesque, théâtrale et à la limite déshonorante faite par le Ministre Salissou Ada de la remise des cinquante millions de francs CFA (en liquide s’il vous plait) à Alfaga devant les caméras de la télévision nationale est indigne dans un pays qui se respecte.

Même si on adore humer l’odeur de l’argent, le palper, le regarder, l’envier avec des yeux de crocodile, un peu de décence et de considération voudrait qu’on prenne de la hauteur et de l’estime pour la République et ses attributs.

Que dire alors du comportement du ministre de la Jeunesse et des Sports Salissou Ada, lorsqu’il étale tous ces billets devant lui, qu’il les scrupte avec vénération et envie ?

Salissou Ada prend t-il les Nigériens pour des abrutis à qui il faut montrer des liasses d’argent pour croire au respect de l’engagement présidentiel ?

Pense t-il que le Président de la République Issoufou Mahamadou est si bas au sein de l’opinion publique nigérienne qu’il faille exhiber l’argent pour que le peuple voit de lui-même la tenue de la promesse présidentielle?

A-t-il pensé un instant aux conséquences d’un tel acte pour la sécurité et la quiétude des récipiendaires ? Ou bien comme le pense la majorité des Nigériens, il voulait simplement palper enfin une telle somme, lui qui, jusqu’en 2011, broyait du tableau noir à l’école Lobit de Maradi avant d’être repêché comme assistant au groupe parlementaire ARN par le président du groupe Tidjani Abdoul Kadri ?

Ou s’agit-il d’un baroud d’honneur avant son éjection inévitable du Gouvernement du fait de la rentrée au sein de la majorité du grand baobab MNSD Nassara et du dégraissage prochain du Gouvernement où tous les incompétents et arrivistes seront remerciés ?

Quelle qu’en soit la raison, transformer un Ministère de la République en un lieu d’échanges de billets de banque n’est rien d’autre qu’une mendicité déguisée.

Alfaga et les autres récipiendaires ont certainement dû laisser des plumes (en billet bien sûr) sur le bureau du Ministre. Quelle honte !

D’ailleurs les internautes sur les réseaux sociaux n’ont pas été tendres.

Issoufou Boubacar Kado Magagi pense » qu’avec tous les techniciens qui sont autour du pouvoir une telle bavure nous met mal à l’aise . Nos collègues de l’extérieur se poseront des questions sur quel rôle nous joueons au sein de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Les responsables des services auraient dû attirer l’attention , comme le geste sera fait devant la presse , nous aurions dû mettre « des gants « . L’esxcuse reside dans l’enthousiasme et l’émotion créées par le retour de l’enfant prodige au pays natal ! Effectivement la loi communautaire fait obligation aux citoyens, pour tout paiement supérieur à la somme de 100 000 francs CFA , il sera procédé par virement bancaire ou par émission d’un chèque. Malheureusement cette loi ne tient pas compte de nos réalités socio-économique » .

Pour le blogueur Saidou Djibril : « Il eut juste fallu que quelqu’un gâchât l’éclat de la fête olympienne au Niger. Et pour ce faire, il n’eut pas été nécessaire d’aller très loin, juste à quelques encablures d’IM, un ministre, comme un cheveu dans une soupe ! A-t-il le sens de l’Etat, lorsqu’il expose, tel un cambiste (marchand de devises), de grosses liasses de billets sur son bureau, exhibant ainsi les 50 millions offerts à Alfaga. Pour ce ministre, il fallait donc montrer/démontrer grossièrement que IM tient promesse…

Ridicule attitude de la part d’un homme qui arbore quand même les attributs de la République, qui plus était le chef de la délégation nigérienne jusqu’à Rio2016 ! A-t-on besoin d’exposer autant de liasses en « cash » pour convaincre de la « bonne foi » et de la sincérité présidentielle ? Assurément non, surtout que ce « geste », le Président l’a fait au nom de la nation. On eut demandé qui est-ce qui ont « conseillé » au Ministre de livrer une telle prestation à la limite du burlesque et de l’amateurisme…

Au risque de nous considérer comme des « mauvaises langues », serions-nous en mesure de demander si réellement les heureux récipiendaires de ces liasses sont sortis du Ministère des Sports avec l’entièreté de leur pactole, étant donné que le cash « influence » une subite générosité… Non, Monsieur le ministre, élevez un peu le niveau de la célébration et mettez-vous à jour. Car même à « Tchampétou », on ne récompense pas des médaillés olympiques d’une si théâtrale façon. Puisque cette « cérémonie de remise » a été un fiasco bouffon…Reprenons la remise avec un mode de paiement plus « civilisé » et moderne. Tunda, Malam Salissou Ada Kayi Mun Gani Mun Hassalla !

Un autre ajoute : « D’abord et surtout bravo a Alphaga pour le spectacle et la medaille de Rio. Mais au Niger de la part du Ministre quel autre spectacle ! en liquide et en toute transparence devant des témoins, kala sourou inji zabarmawa ! En plus on filme, je ne sais pas si on a compté aussi les paquets pour s’assurer que tout est au complet et que les billets sont au format homologué BCEAO surtout que les gens ont évité le chèque plus compatible avec une bonne image de l’Etat qui laisse des traces administratives et comptables de ces faits et gestes même à titre personnel surtout pour un montant aussi consistant de 50 millions ».

Bref, Salissou Ada en agissant ainsi vous avez exposé la vie de Alfaga et des autres au mauvais œil et à l’insécurité. Tout ca par ce que vous voulez faire du « Dogari Zalama ».

Tiens, pourquoi n’avez-vous pas pensé à amener cet argent en pièces de 100 ou 25 F et prendre un bain dedans comme le faisait si fièrement Oncle Picsou ?