La gestion du patrimoine de l’Etat au Ministère en charge des finances…

A mon humble avis les services des domaines et du cadastre devraient restés sous tutelle du Ministère chargé des finances pour raison d’efficacité. En effet, la gestion des domaines publics, des timbres fiscaux, et du cadastre risquent de prendre un grand coup en dehors du Ministère en charge des finances.

Il serait très souhaitable qu’un comité composé des experts en la matière puisse se pencher objectivement sur la question et dire toute la vérité aux décideurs des conséquences sur le non respect de la réglementation communautaire dont le Niger a adhéré et pris l’engagement de respecter et de faire respecter. N’oublions pas que nous sommes dans l’obligation d’ici 2017 de tendre définitivement vers la convergence de la réglementation de l’UEMOA.

Nous sommes dans un cadre communautaire en matière de la gestion des finances publiques, il y a lieu de bien réfléchir avant de prendre la décision. La gestion des timbres fiscaux, des domaines publics est une affaire des milliards, leur gestion est encadré par les textes nationaux et puis on doit tendre progressivement vers la convergence des textes réglementaires communautaires.

Un délai est imparti pour se conformer au plan de convergence communautaire. Il serait très difficile de séparer le domaine de la fiscalité. La gestion du patrimoine de l’Etat relève du Ministère chargé des finances dans tous les pays membres de l’UEMOA. Je pense qu’il serait hautement souhaitable de respecter la réglementation actuelle.

Les finances publiques, c’est le pilier de l’administration, si la gestion est balkanisée, il ya risque d’une mauvaise visibilité de l’action gouvernementale.