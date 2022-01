La guerre engagée contre les terroristes par les FAMA et les forces armées russes donnent des résultats éclatants

Les Forces Armées Maliennes, les FAMA et les militaires russes engagés dans une lutte sans merci contre les terroristes donnent actuellement des résultats très appréciables. Les terroristes sont en débandade , ils sont en désarroi, ils courent dans tous les sens, les FAMA et leurs nouveaux alliés russes sont en train de les pilonner sans pitié. C’est le sauve-qui-peut, les terroristes acculés , crient comme des chauves-souris coincés sur un arbre .

Certains chefs terroristes et plusieurs centaines de leurs éléments égarés sont déjà neutralisés, le reliquat court toujours, ceux qui se sont aventurés vers les frontières du Burkina Faso , ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso.

Certains chefs terroristes seraient en fuite , dont Iyad Aghali et Amadou Kouffa, selon plusieurs témoignages des populations locales, ils seraient aperçus entre Ayerou et Tingara au Niger. Là aussi si l’information s’avère, les Forces de Défense et de Sécurité Nigériennes, les FDS, n’hésiteront pas à les neutraliser sans pitié.

La zone des trois frontières sera le tombeau des terroristes des narcotrafiquants et autres bandits armés !

Merci aux forces armées de la Fédération de Russie pour leur contribution efficace !

Merci aux forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel et autres armées des pays alliés !

Courage et succès continus ! Incha Allah la victoire sera certaine !

Incha Allah ! L’ Afrique de l’Ouest ne sera pas balkanisée ! Par delà tout le Sahel sera sauvé !

» Kaikey koma kan macheekiaa » ! autrement dit : Ce mal qui répand la terreur dans les foyers des citoyens innocents, retournera d’où il vient , incha Allah !

Les terroristes et leurs complices intérieurs et extérieurs, apprendront à leur dépend grâce au courage et la persévérance des forces de défense et de sécurité africaines et leurs alliés sincères.

La DIGUE du SAHEL contre le terrorisme, le Mali vaincra , la digue sera sauvée, ainsi l’Afrique de l’Ouest ne sera pas balkanisée, l’ Afrique de l’Ouest sera sauvée par delà , le Sahel, toute l’Afrique sera épargnée et toute l’Afrique comprendra et avisera .

À la CEDEAO et à l’UEMOA , nous suggérons une révision conséquente de leurs sanctions erronées, la fermeture des frontières, le rappel des ambassadeurs, les restrictions des mouvements des capitaux des personnes physiques ou morales sont interdites dans l’espace de la CEDEAO et de l’UEMOA par les textes qui régissent les dites institutions sous-régionales, chargées de l’intégration économique , monétaire, et l’intégration des peuples.

Les injonctions des dirigeants politiques, à des fins politiques, aux autorités de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la BCEAO, sont également interdites par les textes réglementaires.

L ‘erreur est humaine , il n’est pas trop tard pour se raviser . C’est l’Afrique qui gagne !

La patrie ou la mort l’Afrique vaincra !

Les forces vives progressistes africaines, doivent rester Débout, Unies, Combatives , Solidaires ,Vaillantes et Vigilantes .

La victoire finale contre les forces obscures , les forces du mal , sera pour bientôt incha Allah !

« L ‘ Afrique doit s’unir ou périr » !

À bon entendeur salut !

Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.