La HALCIA outille les journalistes sur le journalisme d’investigation en matière de lutte contre la corruption

Le Président de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA), M. Mai Moussa Elhadji Basshir a présidé, ce jeudi 23 décembre 2021 à la maison de la presse de Niamey, l’ouverture des travaux de l’atelier de formation des journalistes sur le journalisme d’investigation en matière de lutte contre la corruption.

La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du Ministre en charge de la communication, du Président du Conseil Supérieur de la Communication, du Président du conseil d’administration de la maison de la presse, des commissaires de la HALCIA, des responsables des médias et du personnel administratif et technique de la HALCIA.

L’objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des journalistes sur les outils de surveillance et de dénonciation de la corruption au Niger.

A l’entame de ces propos à cette occasion, le Président de la HALCIA a d’abord salué et encouragé l’ensemble des acteurs des médias pour leur engagement aux cotés de la HALCIA dans le cadre du combat commun contre la corruption, avant d’indiquer que ‘’la lutte contre la corruption est un combat permanent qui nécessite la contribution de tous les acteurs et parmi lesquels les medias figurent en bonne place’’.

‘’Par la dénonciation de cas de corruption, les médias constituent à n’en point douter, de véritables lanceurs d’alertes pour les organes en charge de lutte contre la corruption’’ a-t-il déclaré tout en reconnaissant que ‘’à travers les programmes de sensibilisation et de promotion de valeurs citoyennes, les médias constituent de véritables vecteurs de changement de comportement au sein de la société’’.

Il a également rappelé que le thème choisi lors de la célébration de l’édition 2021 de ‘’la journée de lutte contre la corruption à savoir : «Votre droit, votre rôle : Dites non à la corruption » est un thème qui nous engage tous à agir individuellement et collectivement contre les pratiques corruptives’’.

Le Président de la Halcia a saisi cette opportunité pour remercier la Maison de la Presse pour son accompagnement et les facilités qu’elle a accordées à la HALCIA dans l’organisation de ses activités avec les médias.

Rappelons que cet atelier est le quatrième du genre qu’organise la HALCIA à l’endroit des journalistes nigériens afin de ‘’les outiller pour une meilleure production d’articles de presse qui pourraient servir de base crédible à cette institution pour mener à bien des investigations.

Notons qu’auparavant le Président du Conseil d’administration de la Maison de la Presse, M. Ibrahim Harouna a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et remercier la Halcia pour ‘’tous les efforts qu’elle ne cesse de fournir en faveur des médias nigériens’’.

‘’Notre souhait est que cette formation, comme toutes les précédentes, et certainement celles à venir, puisse aider à la mise à niveau des médias nigériens en général et des journalistes en particulier dans la maitrise des genres journalistes notamment le journalisme d’investigation » a précisé M. Ibrahim Harouna.

Deux jours durant les journalistes seront édifiés: sur le cadre juridique et institutionnel relatif aux investigations des cas de corruption et d’infractions assimilées ; sur l’investigation journalistique en matière de lutte contre la corruption et sur les risques et défis du travail d’investigation journalistique à travers des cas pratiques.

Par ANP