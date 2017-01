La halcia ouvre une enquête sur le gala des 100 entreprises nigériennes…

Le fameux gala des 100 entreprises nigériennes les plus performantes, organisé par le non moins fameux, cabinet Eco finance entreprises a du plomb dans l’aile. Selon une source proche du Cabinet du Premier Ministre, une enquête a été diligentée sur instructions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour connaitre l’identité des organisateurs, le sérieux du Cabinet et pourquoi avoir associé le nom du Premier sans son aval.

De son côté, le président de la Halcia a ouvert également une enquête sur cette manifestation. Le Chef du Gouvernement Brigi Rafini ne souhaite pas être associé ni de près ni de loin à une entreprise d’escroquerie.

Il faut rappeler que notre cri d’alarme avait suscité un grand débat sur notre plate forme par rapport au fait que l’organisation d’un tel événement dans le clair-obscur, n’apporte rien aux entreprises du Niger.

Les organisateurs de l’événement, qui voyaient la manne leur échapper, nous ont copieusement insulté, allant jusqu’à insinuer, que si c’était des blancs qui étaient venus au Niger pour l’organiser, le peuple nigérien n’aurait rien dit.

Quel manque de considération pour le Niger et son peuple. Quel mépris !

Aujourd’hui, nous suggérons aux entreprises nigériennes qui ont déjà adhéré et même payer la somme de 20 ou 25 millions, de réclamer leur argent pour l’investir plutôt dans l’aide aux déplacés de la région de Diffa ou toute action d’intérêt public.

A suivre…