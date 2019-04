La Journée de la Concorde Nationale sera fêtée le 24 avril 2019…

À l’occasion de la commémoration de cette journée du 24 avril 1995 , journée de la Paix Nationale , journée de la Concorde Nationale, la journée où un accord fraternel a été trouvé entre nos frères rentrés en rébellion armée contre la République du Niger, et les autorités de la République, nous souhaitons une bonne et heureuse journée de la Concorde Nationale à tous nos compatriotes. La République du Niger reste une et indivisible.

Les intérêts de la République sont supérieurs aux intérêts individuels. La Concorde Nationale que nous voulons pour le Niger, nous la voulons pour tous les peuples du monde épris de paix et de justice sociale. À cette occasion , nous lançons un vibrant appel au pouvoir politique d’une part et d’autre part à l’opposition politique , aux partenaires sociaux que sont les syndicats et les associations de la société civile , afin qu’ils fassent en sorte que la Paix Nationale , la Concorde Nationale , soient des vives réalités dans notre pays.

Un dialogue franc et constructif est plus que nécessaire afin de parvenir à un apaisement de la tention sociale qui prévaut actuellement dans la majorité des secteurs sociaux. Entre la majorité politique et l’opposition politique, un paix de brave est indispensable , notre pays, le Niger, a besoin d’un climat social apaisé, d’une véritable Concorde Nationale.

Faisons en sorte que cette journée de la Concorde Nationale, au-delà du folklore, des festivités organisées , soit un journée de l’unité des coeurs et des esprits , soit une vive réalité , et non une Concorde de façade, et non une Concorde de folklore, et non une Concorde des beaux discours. La journée de la Concorde Nationale, journée de la Paix entre les nigériens , avait permi aux uns et aux autres de bien se pardonner à son temps, certains événements malheureux, certaines malencontreuses incompréhenions et de faire la paix des braves pour l’Intérêt Supérieur du Peuple Souverain du Niger.

Cette journée avait permis au pays de retrouver sa sérénité , la sérénité dont il a tant encore grandement besoin en ce moment précis de son histoire. À l’occasion de cette journée mémorable, continuons à nous pardonner les uns aux autres, à créer les conditions apaisées d’un climat propice à l’organisation des élections législatives , communales et présidentielles , libres, transparentes et démocratiques , dans la Concorde Nationale, dans le fair-play, dans le respect des uns et des autres.

Le Comité National de Dialogue Politique , le CNDP , un bijou national, une fierté nationale, se devrait de renouer avec les véritables objectifs et buts pour lesquels il a été créé, nous avons nommé la Concorde Nationale, la paix sociale , un consensus acceptable par tous . Sans la Paix Sociale , sans la Concorde Nationale, sans l’Unité Nationale, il ne peut avoir de sécurité, il ne peut avoir des élections libres , transparentes et démocratiques, il ne peut avoir de Développement Economique et Social.

La Concorde Nationale ne doit pas être un vain mot, elle doit être une vive réalité,une réalité tangible, dans nos cœurs et nos esprits . À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI (Contributeur Web)