LA JUSTICE DOIT SÉVIR POUR SAUVER LA RÉPUBLIQUE

Une déclaration intitulée « Comment oublier » circule sur les réseaux sociaux depuis hier. Ladite déclaration semble être attribuée à des maires de la région d’Agadez et son contenu menace clairement la République en ce que cette déclaration incarne l’esprit de clan et le régionalisme bref tout ce qui doit être puni par la loi selon la constitution.



La République du NIGER est un État unitaire. Elle est une et indivisible, démocratique et sociale (article 3 de la constitution).

Cette déclaration supposée datée du 28/08/2018 des maires de la région d’Agadez semble être en conflit grave avec la constitution notamment avec ses articles 3 et 4.

Sur la base d’une supposée conférence animée en 2018, des maires ne sauraient s’aventurer sur ce terrain glissant très dangereux en menaçant le caractère unitaire de notre République et en véhiculant, entre autres, l’esprit de clan en vue de dresser les populations contre un citoyen. La conférence animée en 2018 doit avoir au moins un support audio et les supposés auteurs de cette déclaration avaient suffisamment eu le temps de porter l’affaire devant la justice car ils sont maires depuis 2011.

On ne se fait pas justice soi – même dans une République si tant est qu’ils croient à la République.

La conférence programmée par les camarades du CCAC n’a rien à voir avec la voie publique, l’arrêté d’interdiction insulte juste l’intelligence des citoyens.

Nous demandons à la justice de s’en saisir de cette affaire et mener les investigations qu’il faut en vue de traduire les auteurs de cette déclaration qui menace le caractère unitaire de la République et la cohésion sociale devant les tribunaux.

Si les maires sont effectivement signataires de cette déclaration intitulée « Comment oublier « , ils doivent être révoqués de leurs fonctions et poursuivis devant la justice pour sauver la République.