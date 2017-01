La lutte contre le terrorisme et les politiques menées contre l’extrémisme : A la découverte de l’expérience française

Un groupe de journalistes africains issus de cinq (5) pays du Sahel à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le Niger, a effectué un voyage d’études en France dans le cadre du programme d’invitations des journalistes étrangers qu’organise chaque année le Quai d’Orsay (ministère français des Affaires étrangères).

Pendant dix jours, ces journalistes africains ont eu des entretiens avec différents acteurs (responsables politiques et administratifs, élus locaux, chercheurs et experts, acteurs de la société civile, leader religieux, journalistes, etc.) sur la thématique : ‘’Lutte contre le terrorisme et les politiques menées contre l’extrémisme’’. Les notes de notre envoyé spécial sont relatives à l’expérience française en matière de lutte contre le terrorisme et en particulier dans le domaine de la prévention de la radicalisation.

En ce samedi 03 juin, les berges de la Seine ne connaissent pas l’affluence reconnue à ces espaces d’habitude animés surtout en ce début d’été. Pourtant la capitale française s’apprêtait à accueillir la coupe d’Europe des Nations de Football et donc des millions de visiteurs venus d’Europe et d’autres régions du monde. La montée des eaux de la Seine et les inondations consécutives ont ‘’plaqué’’ les bateaux mouches qui pullulaient, en temps normal sur ce cours d’eau, offrant aux touristes une vue panoramique de la ‘’ville lumière’’.

Les multiples cafés et restaurants situés au bord de ont dû aussi fermer, le temps que les eaux baissent. Il a fallu le 10 juin dernier pour que les voies bordant les berges de la Seine soient rouvertes à la circulation. Les conséquences économiques sont lourdes. Les estimations vont de 600 millions à deux (2) milliards d’euros. Parallèlement, Paris accueille depuis le 10 juin dernier, la 15ème édition de la coupe d’Europe des nations de football, dans un contexte sécuritaire tendu.

D’importantes mesures sécuritaires ont été prises notamment avec la mobilisation de plus de 90.000 hommes dont 420.000 policiers, 30.000 gendarmes et 13.000 agents de sécurité privée auxquels il faut ajouter les 10.000 militaires déjà mobilisés dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme.

Vivre avec la menace terroriste, mais ne jamais céder à la peur

Depuis les attentats contre Charlie Hebdo et ceux du 13 novembre 2015, Paris et la France en général vivent constamment sous la menace terroriste. Une réalité qui pourtant n’empêche pas aux citoyens de ce pays de vivre. ‘’Avant tout, il est hors de question de céder à la peur. En le faisant on joue le jeu des terroristes’’ répète-t-on dans tous les milieux officiels. C’est dans cette lancée que tous les grands événements prévus en France ont été maintenus (Festival de Cannes, la Coupe d’Europe de Football, ou encore le Tour de France de vélo). Une capacité de résilience que les autorités ont réussi à insuffler au sein de la population.

Ainsi en plus des mesures sécuritaires prises, les autorités françaises ont mis l’accent sur la prévention de la radicalisation et la lutte contre la délinquance. Sans négliger les aspects sécuritaires de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la France mise sur la prévention de la radicalisation qui pousse certains individus à basculer dans le terrorisme. Pour ce faire un travail de fond est en train d’être mené par les structures publiques spécialement mises en place à cet effet ; des structures qui ont un pilotage politique de haut niveau.

Prévention de la radicalisation et de la délinquance et mesures de déradicalisation

Face au phénomène de radicalisation, la France s’est dotée d’un plan dit ‘’de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes’’ présenté par le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve au conseil des ministres du 23 avril 2014. Ce plan vise à démanteler les filières, à empêcher les déplacements générateurs de menaces, à coopérer plus efficacement au plan international. Il contient également un volet préventif et d’accompagnement des familles. Diverses structures et institutions interviennent dans la mise en œuvre de ce plan.

C’est le cas du Comité interministériel de prévention de la délinquance, le CNAPR, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), etc. Certaines de ces structures sont sous l’autorité directe du Premier ministre.

D’après les statistiques officielles, la radicalisation touche plus de 9.000 personnes en France. Plus de 600 jeunes dont 30% de femmes et 20% de mineurs sont partis combattre en Syrie et Irak. Le phénomène touche en outre toutes les catégories sociales. C’est pourquoi, dans le dispositif de prévention, le plan met l’accent sur le signalement des individus susceptibles de se radicaliser. Un certain nombre de critères ont été établis pour permettre à l’entourage (famille) ou aux services de l’Etat (police, gendarmerie, l’éducation nationale) de signaler un cas à temps en vue de sa prise en charge et de l’accompagnement à apporter à sa famille.

Le signalement est volontaire et se fait en marge du travail des services de renseignement et de lutte antiterroriste. Les signes annonciateurs sont entre autres la rupture avec la famille, avec la société ou avec le milieu professionnel, une certaine manière de vivre sa religion, le changement de discours et de comportement, etc.

Pour ce faire, le CNAPR a formé quelque 8.000 fonctionnaires et sensibilisé 8.000 autres sur la thématique de la prévention de la radicalisation. En outre, 800 familles sont suivies et soutenues dans l’accompagnement parental. 1.600 jeunes âgés de 14 à 30 ans sont suivis (en termes de soutiens scolaire, professionnel, sanitaire, et psychologique, etc.) par des associations et les collectivités. Par ailleurs, il faut ajouter que le gouvernement français a décidé à compter de mai 2016 de l’ouverture de deux (2) types de centre pour accueillir les bénéficiaires du programme «Réinsertion et citoyenneté».

Le premier type de centre accueillera les jeunes volontaires prêts à rompre avec la radicalisation. Ils suivront un programme de 10 mois pour les aider à retrouver leur libre arbitre, à se distancier des milieux radicaux, à rattraper leur retard scolaire, à se former professionnellement et à prendre des engagements dans des actions citoyennes. Le second type de centre est quant à lui réservé à ceux qui ont déjà des dossiers à la justice.

Déconstruire le message et la propagande terroristes

La propagande terroriste se fonde sur un certain nombre d’arguments pour endoctriner les jeunes. Pour le cas français, ce discours propagandiste porte entre autres sur une supposée islamophobie de la société française, l’exclusion sociale, la victimisation, etc. Par contre, l’argument qui fait l’unanimité au sein de l’opinion française, c’est que la religion (l’Islam) n’est pas la seule, ni même la principale cause de la radicalisation. Les futurs terroristes ne se radicalisent pas dans les mosquées. L’idéologie politique, la dynamique sectaire et les médias jouent aussi un rôle important dans la radicalisation des individus.

Si les médias traditionnels et numériques offrent un cadre d’expression et de propagande pour les terroristes, la déconstruction de la propagande djihadiste peut aussi passer par eux. C’est ce qu’a compris la France. Ainsi, le Service d’information du gouvernement (SIG) a mis en place un environnement numérique pour contrer la propagande djihadiste. « Stop djihadisme », c’est le nom de la plateforme créée par le SIG pour diffuser des contres discours. Une vidéo portant le même nom (Stop Djihadisme) a été conçue et est diffusée sur ce site. Cette démarche associe aussi l’ouverture de comptes sur les réseaux sociaux comme facebook, Tweeter, etc., pour informer les citoyens sur les techniques de communication de DAECH (Etat islamique).

Plusieurs acteurs ont participé à l’élaboration des messages diffusés sur la plateforme « Stop djihadisme ». Il s’agit notamment de la cellule politique regroupant plusieurs ministres et de la cellule scientifique qui regroupe des sociologues, des théologiens, des psychologues, des experts divers, etc. Aussi depuis sa mise en ligne, la vidéo a été visionnée plus de 2 millions de fois. Par ailleurs, le SIG a aussi élaboré une fiche intitulée « Réagir en cas d’attaque terroriste ». Cette fiche affichée dans tous les services et lieux publics donnent des consignes essentielles sur les comportements à observer en cas d’attaque.

Dans ce processus de déconstruction de la propagande terroriste, l’essentiel des acteurs sont d’avis que trois (3) trois contre-discours sont nécessaires dans cette démarche. Il s’agit du contre discours politique (qui incombe à l’Etat et aux institutions), le contre discours sociétal (organisation de la société civile) et le contre discours religieux (institutions religieuses). Il est clair dans l’opinion publique française que la stratégie et la propagande terroriste visent à diviser la société française.

C’est pourquoi, les autorités françaises appellent les citoyens à éviter toute confusion entre l’Islam et le terrorisme d’une part et d’autre part entre les musulmans et les terroristes, rappelant que la France est un pays laïc et multiculturel. «Les terroristes cherchent à nous diviser. La résilience et la cohésion sont les principaux moyens pour lutter contre le terrorisme » confie Nicolas Henin, reporter de guerre (ancien otage de l’Etat islamique) qui ne partage pas pourtant le même point de vue avec le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Dans la communication sur le terrorisme, Henin estime qu’il ne faut pas sous-estimer, qu’il ne faut pas sur estimer et qu’il ne faut pas ignorer la menace terroriste. « Il faut surtout chercher à désolidariser les populations des groupes terroristes et leurs messages extrémistes » dit-il.

La coopération internationale

Le terrorisme est une menace globale qui n’épargne aucune région du monde. C’est dans cette optique que la politique française en matière de lutte antiterroriste accorde beaucoup d’importance à la coopération. En plus de l’Europe, la France prend une part active dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et particulièrement dans le Sahel. Ainsi la France a déployé des hommes et du matériel à travers les opérations Serval, Barkhane à travers lesquelles, les forces françaises travaillent aux côtés de la MUNISMA pour débarrasser le nord Mali des groupes armés terroristes. La France a par ailleurs soutenu et encouragé la mise en place du G5 Sahel.

Cette organisation, regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad a pour objectif de permettre aux pays membres de mettre en commun leurs efforts pour apporter une réponse globale aux défis du terrorisme en alliant à la fois les questions de développement et celles de sécurité. En outre, la France est présente dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram qui sévit dans les pays du pourtour du Bassin du Lac Tchad. Ici, la France apporte son assistance en matière de renseignement, de formation et de matériels aux pays engagés dans la lutte contre cette secte.

L’AFVT, acteur incontournable du soutien aux victimes du terrorisme

En marge des politiques de l’Etat, d’autres structures mènent des actions dans le domaine du soutien aux victimes du terrorisme. C’est le cas de l’Association française des victimes du terrorisme (AFVT). Créée en avril 2009, cette organisation agit auprès des victimes pour accompagner le travail de guérison, de reconnaissance, de vérité, de deuil et de mémoire dans la dignité et le respect des droits de l’homme, dans la lutte contre le mensonge et la barbarie.

Le fondateur de cette organisation M. Guillaume Denoix de Saint Marc est une victime du terrorisme. En effet, son père est mort dans l’attentat contre le DC10 de l’UTA en 1989 dans le désert nigérien. Depuis lors, il s’est engagé dans la recherche de la vérité sur le crash de cet avion. Il est l’acteur principal des dommages versés en 2003-04 par la Libye aux familles des victimes de cet attentat, soit un million de dollars par victime. En mémoire aux victimes de cet attentat, M. Guillaume a fait construire un mémorial et un puits sur les lieux du crash dans le désert nigérien.

L’AFVT a cinq (5) axes d’interventions. Elle soutient, oriente et accompagne les victimes du terrorisme pour apaiser leurs souffrances. Avec ses experts (magistrats, avocats, psychologues, médecins, etc.), elle accompagne les victimes du terrorisme sur leurs droits. L’AFVT mobilise et sensibilise la société et les médias sur les victimes. Elle organise et promeut des événements mobilisateurs pour assurer le devoir de mémoire et de vigilance pour lutter contre l’oubli. Enfin l’association est l’initiatrice d’un travail de diagnostic multidisciplinaire de la radicalisation, cela en vue de décrypter le phénomène terroriste et en proposer des solutions.

En plus de ses activités en France, l’AFVT a noué des relations et soutient d’autres associations de victimes notamment en Afrique (au Maroc, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, etc.). L’une action phare de l’AFVT est le « Projet Papillon ». Ce programme rassemble les jeunes victimes du terrorisme, âgés de 15 ans, issus d’horizon divers et parlant français. Ils suivent un programme de trois (3) ans de formation en France en vue de devenir des ambassadeurs. Par leurs paroles et par leurs actes, les victimes d’attentats peuvent contribuer de manière efficace dans la lutte contre la radicalisation et l’abolition du terrorisme dans le respect des droits de l’homme.

Le CFCM, un interlocuteur sur les questions liées à la pratique du culte musulman en France

Créée en mai 2003, le Conseil français du culte musulman est une structure qui s’occupe de la pratique du culte musulman en France. Il traite des aspects pratiques liés à l’exercice du culte. Le CFCM sert d’interlocuteur aux pouvoirs publics quand il est question par exemple de la construction des mosquées, la délimitation des carrés dans les cimetières, l’abattage rituel, l’organisation du Hadj. Plus récent que les institutions chrétiennes ou juives en France, le CFCM ne représente cependant pas les musulmans selon son président M. Anouar Kbibech.

Le CFCM est un cadre fédérateur des organisations musulmanes en France. Il est représenté dans 22 régions. La forte émergence de la communauté musulmane en France rend indispensable, l’existence d’une structure pour jouer le rôle d’interlocuteur sur les aspects liés à la pratique de l’Islam dans le respect des principes républicains. En effet, d’après le président du CFCM, il existe quelque 2500 salles de prières en France dont une quarantaine de mosquées. 200 projets de construction de mosquées sont également en discussion.

En termes d’actions, le CFCM a pu organiser l’aumônerie musulmane avec la mise en place d’un aumônier national. Il existe selon M. Anouar Kbibech, 200 aumôniers musulmans dont une cinquantaine d’entre eux exercent dans les casernes militaires, une soixantaine dans les hôpitaux et le reste dans les prisons. En outre, le CFCM organise régulièrement des colloques et séminaires sur plusieurs thématiques en lien avec la pratique de l’Islam en France.

En perspective, le CFCM envisage la mise en place d’un conseil théologique qui va regrouper en son sein des théologiens, des imams, des sociologues, des experts divers. Ce conseil pourra réfléchir et faire un travail de contextualisation de la pratique de l’Islam. Il pourra aussi proposer des réponses théologiques à la propagande terroriste. Il ya enfin l’habilitation des imams qui un projet important pour le CFCM.