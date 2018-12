La lutte se transforme en pugilat à Tillabéri

La 40 ème édition de la lutte traditionnelle qui se déroule à Tillabéri a dégénéré cet après midi avec l’éclatement de bagarres rangées, de casses, d’un déploiement massif des forces de l’ordre qui ont usé de gaz lacrimogène pour disperser la foule.



En effet, après l’épisode des combats truqués entre Tahoua et Dosso et la sanction infligée à ces deux régions, les lutteurs de Tahoua, selon certains témoins, sous la conduite de Kadadé sont rentrés enragés et saccageant tout sur leur passage.



Ce énième rebondissement dans le sport le plus populaire au Niger appelle à des sanctions exemplaires. Depuis un certain temps, le Ministre des Sports, Kassoum moctar à amené le cafouillage dans le sport nigérien.

Il a mis toutes les fédérations en dessus dessous et la hiérarchie le laisse faire.

Aujourd’hui, un pas a été franchi avec ce qui s’est passé à Tillabéri, la cohésion nationale a été mise à rudes épreuves et Kassoum Moctar devra assumer les conséquences de son inconséquence. Il doit être limogé et poursuivi .

Il y va de l’intérêt supérieur de la Nation.

Nous y reviendrons

Par Garba mairigia (Tamtaminfo News)