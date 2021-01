La majorité des membres du bureau politique du MNSD Nassara opterait pour un soutien sans faille à Bazoum Mohamed…

Share on Twitter

Après la proclamation officielle des résultats des élections présidentielles et législatives du 27 décembre dernier, les tractations pour le second tour des présidentielles ont débuté au niveau de tous les états-majors des partis politiques.

Ainsi au niveau du MNSD Nassara qui était une des composantes de la majorité présidentielle sortante, nous apprenons que les langues se sont déliées et certains n’ont pas hésité à reprocher aux dirigeants certains actes ou propos attentatoires aux intérêts du parti.

Pour la majorité des membres du bureau politique, le MNSD Nassara est un parti responsable, mu uniquement par les intérêts supérieurs de la nation.

En tant que formation politique qui a dirigé ce pays, l’intérêt du parti, en dépit des incompréhensions intervenues lors de sa participation à la majorité présidentielle sortante, se trouve dans la consolidation de son alliance avec le PNDS Tarayya en formalisant cette alliance, afin de mieux garantir la stabilité des institutions et la paix sociale.

Ainsi, cette majorité des membres du bureau politique, a tenu une réunion informelle autour du SG du parti pour réaffirmer cette position qui sera défendue au niveau de la réunion du bureau politique prévue cette semaine à Niamey.

En effet, il ne sert à rien d’aller dans une aventure sans lendemain et être l’otage d’un clan qui ne cherche que la confrontation entre les Nigériens. Si Mahamane Ousmane et compagnie disposaient d’une majorité parlementaire, on pouvait envisager une alliance, mais jeter le Niger dans une cohabitation tumultueuse, genre celle de 1995, nous n’en voulons pas, affirme, notre interlocuteur.

La majorité des membres du bureau politique du MNSD Nassara serait révoltée par la prise en otage du parti par un clan informel qui n’a pas une grande connaissance du MNSD Nassara.

C’est pourquoi cette majorité entend faire valoir ses exigences lors de cette réunion du bureau politique après avoir reproché au clan des profiteurs d’avoir rédigé un communiqué de presse incendiaire qui ne reflète nullement l’esprit de sagesse et de conciliation si cher au MNSD Nassara. Il n’est pas de tradition au MNSD Nassara de contester une décision de la justice à plus forte raison de la Cour Constitutionnelle.

Aussi, le communiqué de presse rédigé par le clan et imposé au directeur de campagne du MNSD Nassara ne les engagerait pas, car produit à la hâte et sans concertation, consultation et participation, le tryptique cher au parti.

Respectueux des accords souscrits, certains responsables du MNSD Nassara souhaitent que le parti réaffirme son engagement d’accompagner le candidat du PNDS Tarayya , Bazoum Mohamed pour le second tour des élections présidentielles du 21 février prochain.

Au moment où notre pays fait face aux attaques sournoises et insensées des terroristes, au moment où notre pays amorce son redécollage économique, le MNSD Nassara ne peut se permettre le luxe d’entraîner notre pays dans une cohabitation à l’issue incertaine.

C’est dire que la réunion du bureau politique du MNSD Nassara va certainement clarifier cette position au grand bonheur du Niger et de son peuple qui n’aspire qu’à la paix et à la stabilité.

Par Ibrahim Aghali (Contribution Web)