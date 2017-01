La marche de soutien au Président de la République Issoufou Mahamadou a eu lieu le samedi 7 janvier 2017 dans tous les sept chefs lieu des régions du pays.

Il s’agit de montrer à l’opposition politique que le Président Issoufou Mahamadou , n’est pas seul . Sa majorité est toujours intacte. La mobilisation a été gradiose sur toutes les sept régions du pays. A Niamey , la grande marche suivie du meeting a été organisée le dimanche 8 janvier 2017.

De l’autre côté les organisateurs de la marche du 21 décembre 2017 , ( une partie de la société civile et les partis politiques de l’opposition ) projettent d’organiser une autre marche suivie de meeting , le 13 janvier 2017.

C’est qui est une réalité , la majorité se renforce et se consolide travers la mobilisation organisée . Nous avons l’impression que les organisateurs de la marche du 21 décembre 2017, persistent et signent dans leurs critiques contre la majorité au pouvoir .

La problématique qui se pose : n’est -il pas possible pour une la société civile de se démarquer de certaines revendications purement politiques et se consacrer à la défense des intérêts matériels et moraux de leurs militants et d’engager un dialogue franc et constructif, dans le respect mutuel , conformément à nos traditions et moeurs , avec la majorité au pouvoir sans ingérences des partis politiques ?

Notre démocratie en sortirait grandie si chacun joue sa partition ,sans amalgames, dans un esprit de fair-play et de cohésion nationale.

Après ces deux manifestations organisées de part et d’autre , je pense qu’il faudrait que les mobilisations des rues soient une exception et que le dialogue soit une règle générale pour la résolution des confits sociaux.

Pour les confits politiques , un cadre qui a fait preuve de son efficacité , le CNDP , existe , il faudrait que nous continuons à utiliser ce bon instrument qui fait la fierté de notre pays à l’extérieur.

Pour le dialogue avec les partenaires sociaux , à ma connaissance un cadre aussi existe , un comité inter-ministériel , chargé de négocier avec les partenaires sociaux , est présidé par le ministre d’Etat , en charge de l’intérieur , de la sécurité publique, des affaires coutumières et religieuses, existe aussi.

A mon humble avis la société civile pourrait se tourner vers le comité inter-ministériel afin de faire prévaloir ses revendications.

Les partis politiques pourraient également se retrouver comme d’habitude , au cadre de dialogue politique pour aplanir certaines divergences .

Le Niger n’est pas épargné par la crise économique internationale qui sevit actuellement dans tous les pays du monde , il a besoin de la cohésion nationale de tous ses enfants pour faire face aux défis sécuritaires et au défi du développement économique et social.

Après ces démonstrations des mobilisations populaires, il serait hautement souhaitable , que la raison de dialogue prévale sur la passion .

La majorité au pouvoir devrait éviter de tomber dans un piège , celui de répondre aux marches par des marches . Le CNDP devrait servir de cadre de dialogue politique . La rue ne peut être une solution . Il faudrait faire respecter les dispositions réglementaires en matière de la gestion des partis politiques et des organisations de la société civile.

Nous devrions éviter les pièges . Le pays a grand besoin d’une quiétude sociale.

Le constat est : la société civile , les partis politiques sont aujourd’hui formés en trois blocs , ils ne parlent pas le même langage , vous avez le bloc des partis politiques de la majorité soutenu par une partie de la société civile , puis un autre bloc des partis politiques de l’opposition , qui sont aussi soutenus par une partie de la société civile , ensuite vous avez un bloc de partis politiques non affiliés , un autre bloc de la société qui se dit neutre et en fin une partie de la société civile qui vient de se détacher des autres , elle se dit radicale , elle prône la révolution ! un nouvel ordre politique au Niger.

Je ne doute pas de la conviction de notre ami , Moussa Tchangari , je connais bien son apport qualitatif dans la lutte pour l’avènement de la démocratie au Niger , pour avoir participé à la dite lutte avec nous . Objectivement personne ne peut lui denier ce apport.

Le groupe de la société civile des Tchangari , le groupe dit des Progressistes , a organisé une marche suivie de meeting le 21 décembre 2017. Cette marche a été soutenue par toute l’opposition politique . C’est un constat . Certains leaders se sont exprimés et ont même profité pour poser certaines revendications politiques , entre autres , ce qui a fait dire à un autre acteur de la société civile , qu’il se désolidarise de la marche.

Compte tenu de la prolifération des associations de la société civile , des organisations politiques , nous pouvons que souhaiter qu’un apaisement afin de trouver une issue à nos contradictions internes , ce qui fait d’ailleurs la vitalité et la particularité de notre jeune démocratie , à travers un dialogue franc et constructif .

N’oublions que les margouillats rôdent autour de notre mur , ils sont jalous de notre quiétude sociale , ils attendent que notre mur se fendille pour qu’ils entrent et semer le désordre.