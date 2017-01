La marche pacifique suivie de la remise d’un mémorandum au Premier Ministre de la société civile a été interdite…

La marche pacifique suivie de la remise d’un mémorandum au Premier Ministre, que projette d’organiser un collectif des organisations de la société civile a été interdite par arrêté N0 000007 du 11 janvier 2017, du Maire central de la communauté urbaine de Niamey, pour cause des risques des troubles à l’ordre public .

Dans la première lettre adressée à la société civile, le maire central de la communauté urbaine de Niamey ne s’opposait pas à l’organisation de la marche suivie de meeting , il avait demandé de décaler le jour , l’heure et de tenir la manifestation au lieu habituel. La décision d’interdire la marche est intervenue suite au refus des organisateurs de la marche du 13 janvier 2017 , d’accéder à la demande du maire central de la communauté urbaine de Niamey .

Il serait très souhaitable que les deux parties se retrouvent afin de convenir d’une date , d’une heure et d’un nouveau plan d’itinéraire . Ce n’est pas une faiblesse de se soumettre aux lois et règlements de la République.

C’est la loi qui permet au maire d’interdire toute manifestation pour cause de troubes à l’ordre public.

Ici l’autorité , peut être, soupçonne les troubles à l’ordre public etant donné que c’est une zone très sensible.

La morgue ouvre à quinze heures , la voie est empruntée par le corps billard , les ambulances, les hautes autorités et leur cortège, par conséquent l’encadrement par les forces de l’ordre , de la manifestation sera compliqué.

Notre démocratie gagnerait beaucoup plus si tout se passe dans un esprit d’apaisement, de fair-play et du respect mutuel. A partir du moment où le dialogue n’est pas rompu , la loi n’interdit pas aux deux parties de se réunir et de convenir d’un nouvel itinéraire , ll serait hautement souhaitable pour la société civile d’éviter une confrontation inutile avec les autorités.

Le Maire a tendu une perche dans sa première lettre , je pense qu’il faudrait la saisir et renouer avec le dialogue. Des compromis sont nécessaires de part et d’autre afin de sauvegarder l’intérêt général .

A bon entendeur salut !