La métamorphose du Niger, une réalité qui crève les yeux…

Au Niger, au cours de notre bref passage sur terre, certains s’investissent dans la construction, tandis que d’autres ont fait le choix de l’inaction ou de la destruction. Ainsi, les personnes viennent et partent, le pays quant à lui, reste et demeure.

Cependant, Il n’est pas immuable, il peut changer en régressant ou en progressant selon ce que nous en faisons. C’est pourquoi, en démocratie, opposition et majorité doivent coexister dialectiquement pour créer les conditions de la stabilité et la prospérité de la cité.

Elles sont deux revers d’une même médaille, le peuple peut librement, judicieusement et alternativement placer l’un à la place de l’autre. Ente autres choses, s’opposer c’est dénoncer et critiquer, mais c’est aussi apprécier et proposer. On peut s’opposer aujourd’hui, sans perdre de vue que sa contribution à faire avancer les choses est un gain pour la patrie.

En vertu du principe de l’alternance démocratique, demain quand on prendra la place de la majorité, on aura un pays qui est en marche. Bien entendu, cette attitude n’est valable qu’avec une opposition démocratique et patriotique. Le Niger a connu des régimes et des hommes à leurs têtes. Chacun a fait son temps et il est parti. Ce qui est sûr, les citoyens ont jugé, jugent et jugerons leurs œuvres. C’est pourquoi, il est toujours bon de bien faire et laisser dire.

C’est ce que Issoufou Mahamadou fait, de son premier à son second mandat à la magistrature suprême du pays. De Niamey à l’intérieur du pays, on voit des réalisations, elles sont nombreuses, grandioses et utiles. Elles contribuent à accélérer la marche du Niger vers son développement économique et social.

Chaque jour que Dieu fait, en ville ou en campagne, il ne se fatigue pas de servir le Niger. Son engagement et son énergie forcent admiration et gratitude. Ces derniers jours, nous avons encore vu des grandes réalisations qui changent le visage de notre capitale en l’embellissant davantage. Nous assistons à une réelle métamorphose esthétique de la capitale avec des infrastructures d’importance socio-économique. Les choses que nous voyions ailleurs et qui nous impressionnaient, nous les voyons aujourd’hui chez nous.

Leurs retombées pour la crédibilité et la prospérité de notre pays sont incontestablement grandes et positives. Aujourd’hui, les Nigériens sont fiers et reconnaissants de ce que Issoufou Mahamadou fait pour le Niger d’aujourd’hui et de demain. C’est lui qui fait et c’est les autres qui le disent. Malgré leur déraison et leur aveuglement, il arrive même aux plus irréductibles des négateurs de confesser leur admiration à huis clos.

Pourtant, ce n’est pas une faiblesse de « rendre à César ce qui est à César », il faut reconnaître à autrui ses qualités et ses bienfaits, honnêteté et sagesse obligent. Comme l’a dit Thomas Jefferson, « l’honnêteté est le premier chapitre du livre de la sagesse » et comme l’a dit Benjamin Franklin, « l’honnêteté est la meilleure politique ».

Il n’y a rien de mal à sortir et apprécier haut et fort les actes positifs et patriotiques qu’ils posent. Il est grand temps que certains détracteurs tapis dans l’opposition et ses tentacules se ravisent pour arrêter leur travail de sape et leur dénigrement. Ils ont intérêt à ménager leur temps, leur énergie et leur imagination qui peuvent leur servir quand viendra le moment des compétitions électorales en 2021, si tant est qu’ils ont cette ambition légitime et démocratique de faire autant ou mieux.

Le Niger change, impressionne et attire.

Les élucubrations, spéculations et extrapolations fantaisistes des dénigreurs ne tiennent pas devant la réalité qui crève les yeux.

Par Zakaria Abdourahaman