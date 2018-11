La Ministre du Plan, Mme KANE AICHATOU BOULAMA a pris activement part aux travaux

La Ministre du Plan, Mme KANE AICHATOU BOULAMA a pris part du 13 au 15 novembre 2018, à Livingstone en Zambie, à la revue à mi-parcours de IDA 18 et au lancement du processus de reconstitution de IDA 19. La Ministre Aichatou Boulama représentait les pays membres emprunteurs à cette importante réunion qui a vu la participation des pays contributeurs d’IDA et les Hauts responsables de la Banque Mondiale dont la Directrice Générale de la Banque Mondiale, Mme Kristalina Georgieva, le Vice-Président Afrique M. Hafez Ghanem, le Vice-président chargé de la Finance M. Axel van Trotsenburg et leurs principaux collaborateurs.

Au cours de la réunion, la Ministre Aichatou Boulama a pu mettre en avant avec force la position sur tous les points à l’ordre du jour. Elle a particulièrement insisté sur la prise en charge des questions de fragilité dans toute sa dimension particulièrement sur l’insécurité, la prévention et la gestion des crises de toute nature, le renforcement des opérations du secteur privé dans les pays fragiles et l’autonomisation des femmes et la scolarisation des jeunes filles.

En ce qui concerne la fragilité, la Ministre a défendu et obtenu que la banque utilise l’approche régionale car la fragilité n’a pas de frontière. A cet égard, elle a invité la Banque a initié des projets régionaux au sahel, dans les pays des grands lacs, le bassin du lac Tchad et la corne de l’Afrique.

La Ministre du Plan a fait un plaidoyer pour que le thème emploi et transformation économique soit reçoit une plus grande attention pour IDA 18. Du reste, sur cette question les pays emprunteurs ont tenu à faire une déclaration qui a reçu l’adhésion de l’ensemble des participants.

Pour la reconstitution des ressources de IDA 19, la Ministre souhaite qu’il y ait une reconstitution forte des ressources qui puissent permettre aux pays membres les plus pauvres de la Banque mondiale à nos pays d’adresser les nombreux défis persistants tels que l’extrême pauvreté, la dette, la fragilité, l’insécurité, le déficit en capital humain, mais également tirer profits des opportunités offertes par les technologies de rupture. La consolidation et le renforcement des résultats acquis est également très important si on veut que les résultats actuels se traduisent par un changement dans les conditions de vie des populations.

Tirant les conclusions de sa participation à la revue à mi-parcours de IDA 18 et au lancement du processus de reconstitution des ressources pour IDA 19, la Ministre a reconnu que la Banque mondiale reste la première institution en matière de lutte contre la pauvreté et de promotion de la croissance dans le monde. Son succès tient à sa capacité d’adaptation aux diverses besoins de ses clients et a l’évolution de la conjoncture internationale. Le partenariat avec les pays a également beaucoup évolué. Les pays doivent continuer à avoir le leadership dans la définition des politiques de leur pays, et s’approprier des possibilités offertes. La Banque mondiale doit continuer à renforcer sa présence sur le terrain et diffuser davantage les meilleures pratiques, que chaque pays peut adapter à ses réalités.

Il faut rappeler que IDA est un fond multilatéral mis en place en 1960 pour aider les plus pauvres membres de la Banque Mondiale. IDA joue un rôle essentiel dans le développement de nos pays. Ces ressources sont hautement concessionnelles et font l’objet d’une reconstitution tous les 3 ans. IDA18 (2017-2020) a connu un niveau de mobilisation record de 75 milliards de dollars américains, dont 45 milliards destinées à l’Afrique.De nombreuses innovations ont également été introduites, notamment en termes d’instruments financiers et cinq thèmes spéciaux ; à savoir la fragilité, le climat, le genre, la gouvernance, l’emploi et la transformation économique. Un accent particulier a été mis sur les questions de fragilité, la question des réfugiés, les crises, mais aussi le financement du secteur privé dans les pays fragiles.

La réunion de Livingstone avait pour objectif de faire la revue à mi-parcours de la mise en œuvre de IDA 18 et de lancer le processus de la reconstitution des ressources financières pour IDA 19.

La revue à mi-parcours a permis de constater que tous engagements stratégiques sont sur la bonne voie d’être atteints d’ici la fin de l’IDA18. Et au niveau des prêts, 30 milliards de dollars américains ont été déjà engagés sur les 75 milliards de dollars US.

Malgré ces résultats tangibles, la revue a également montré que des défis subsistent ; par exemple, le guichet du secteur privé n’a connu qu’un engagement de 185 millions de dollars américains sur les 2,5 milliards prévus. Le taux de pauvreté demeure élevé, un niveau d’endettement élevé, l’insécurité, etc restent préoccupants dans certains cas. Aussi, dans le souci de s’assurer que les ressources qui ont été allouées vont être absorbées d’ici la fin du cycle de IDA 18, la réunion a recommandé de faire des réaménagements pour mieux prendre en charge ces défis.