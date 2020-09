La mise en location de l’école publique Terminus à une université privée pose la problématique d’une bonne tenue de la comptabilité des matières au Niger

La comptabilité des matières est une discipline de gestion des biens meubles et immeubles de l’Etat et des organismes publics.

La tenue de la comptabilité des matières à pour objectif d’assurer une gestion transparente, saine et régulière des biens acquis par l’Etat, afin de prévenir toute utilisation abusive et tout détournement.

L’école Terminus avait été créée en 1966, c’est un monument historique, un bien immeuble de l’Etat du Niger, plusieurs cadres nigériens ont été formés par cette école qui constitue une fierté et un grand repère des souvenirs pour ses anciens élèves.

La mise en location de cette école au profit d’une université privée, en en l’ occurrence , Université Suisse Niger , pour une période de trente trois ans, risquerait de créer un précédent dangereux dans la gestion des biens immeubles de l’Etat du Niger. Dans son exposé de motif, le ministre en charge de l’urbanisme et des logements a laissé entendre que le jour où l’Etat du Niger déciderait de vendre cette école , l’université suisse Niger serait prioritaire, ce qui susciterait un appétit pour cette université privée en vue de mettre œuvre certains stratagèmes pour pouvoir acquérir l’école dans l’avenir.

D’ici trente trois ans, il serait pas évident que les acteurs de cette mise en bail de l’école publique Terminus et nous même, seraient actifs ou vivants .

C’est un événement sans précédent de mettre en location le terrain d’une école publique à un privé alors que l’état a grandement besoin des immeubles pour loger ses services.

Certes l’administration est une continuité, les futurs locataires du ministère en charge de l’urbanisme et des logements seront tenus de respecter les dites clauses, cependant, il n’est pas aussi exclu que la législation en matière de la gestion des biens meubles et immeubles de l’Etat, serait changée ou revue et corrigée en fonction des nouvelles situations, d’ici trente trois ans.

La problématique qui se pose :

est-ce que , les services publics compétents ne pourraient pas octroyer un grand terrain à la dite université conformément aux textes en vigueur en vue qu’elle puisse construire ses propres services ?

Cette école est un symbole, un repère historique des grands souvenirs pour ses anciens élèves.

L’ Etat du Niger aurait dû réhabiliter cette ancienne école publique à l’instar des anciennes écoles publiques du pays, cependant, concéder en bail le terrain d’une école publique à un privé, pose la problématique d’une bonne tenue de la comptabilité des matières , surtout au moment où l’Etat du Niger, est en train de prendre en location certains immeubles pour loger ses services.

Il serait hautement souhaitable de revoir les clauses de mise en location de cette grande école, de ce grand espace, en vue de prévoir la réhabilitation de cette historique école, ou envisager la construction d’une autre école publique Terminus , à côté de cette université privée.

C’est le Niger qui gagne et qui progresse !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.