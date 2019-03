La nouvelle cimenterie de Malbaza , MCC se devrait de jouer son rôle de bon agent économique…

Le Président de la République Issoufou Mahamadou a procédé à l’inauguration de la nouvelle cimenterie de Malbaza, MCC, le mercredi 20 mars 2019. Le Président de la République a aussi joué sa partition en apportant le soutien qu’il faut aux promoteurs de ce bijoux , créateur emplois, créateur de richesses, si il est bien géré dans les règles de l’art.

Cependant nous avons entendu des quiproquos , qui risqueraient de nuire à la bonne marche de l’usine, si les responsables chargés de la conduite de notre politique industrielle ne prennent garde. En effet, il ressort d’un point de presse animé par un des techniciens de cette usine, la veille de l’inauguration, que la nouvelle usine n’a pas encore de fonds de roulement et d’autre part que le prix de vente de la tonne livrée à l’ usine serait de 83 000 FCFA , livrée à niamey, ce prix serait de 90 000FCFA.

Le lendemain à l’occasion d’un autre nouveau point de presse devant le président de la république, nous apprenons que la tonne livrée serait vendu à 90 000 FCFA. Et que le prix de vente de la tonne du ciment importé serait de 140 000FCFA sur le marché. Il faudrait éviter de sous-estimer la concurrence en lui attribuant des prix qu’elle n’a jamais pratiqué.

Il serait souhaitable de partir sur des bases justes et correctes pour fixer un prix compétitif , ce qui serait un bon retour de l’ascenseur à l’État qui a bien voulu soutenu les promoteurs de cette cimenterie à travers les avantages liés au régime d’agrément à l’investissement, accordés. Sur le marché , actuellement,le prix de vente de la tonne du ciment importé varie de 90 000FCFA à 100 000 FCFA selon les localités et le coût de transport et non de 140 000 FCFA comme indiqué.

Les Établissements Boubacar Charfo vendent la tonne du ciment importé à 95 000 FCFA malgré les taxes et impôts qu’ils ont l’obligation de s’acquitter. Dans certaines régions comme Maradi , la tonne du ciment importé se vend à 83 000 FCFA, dans le département de Magaria, la tonne se vend à 75 000 FCFA.

Il y a actuellement des nigériens hommes d’affaires qui sont dans l’importation et la vente du ciment , grâce à leurs efforts la tonne se vend à un prix qui varie de 90 000 FCFA à 100 000 FCFA selon les localités et le coût de transport. Il serait très difficile à l’État du Niger d’ignorer l’apport très important de ces nigériens qui ont permis un ravitaillement très régulier du ciment sur le marché malgré la conjoncture économique.

La problématique de manque de fonds de roulement pour cette nouvelle usine risquerait d’être un grand handicap compte tenu de l’environnement économique d’une part et d’autre part de la concurrence qui serait une rude épreuve avec le ciment importé. Il serait plus compétitif de pallier dès à présent à cette lacune. Le Président de la République a été clair dans ses conseils aux dirigeants de la nouvelle cimenterie, il leur appartiendrait de s’adapter à l’environnement des affaires et de pratiquer des prix compétitifs, acceptables par la clientèle car ici nous sommes en face de la réalité des libres échanges, le Niger étant le champion des libres échanges, l’Etat du Niger ne peut empêcher aux autres nigériens d’importer le ciment de la sous-région si toutefois il serait le moins cher et de bonne qualité. Par conséquent il serait hautement souhaitable que les responsables de la nouvelle usine de MCC , prennent des dispositions utiles et diligentes afin de bien étudier la situation du marché pour pouvoir bien fixer les prix compétitifs.

L ‘ État du Niger a bien joué sa partition en accordant aux promoteurs les avantages liés au régime d’agrément à l’ investissement , ce qui les permet d’être exonérés des taxes fiscales et autres impôts, pendant une importante période. En contre partie le prix de la tonne devrait connaître une baisse plus significative. Les promoteurs se devraient donc de jouer un francs jeu sur le marché .

À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado Magagi.