La participation citoyenne dans la défense de la patrie

Le terrorisme est un phénomène historique dont l’analyse a toujours été motivée par des considerations idéologiques et antagoniques .

Ce qui est certain, il est aujourd’hui une nébuleuse et les terroristes peuvent frapper quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent . Ils sont lâches et ils savent se confondre aux honnêtes citoyens pour accomplir leurs ignobles besognes.

Ces derniers temps, ils nous agressent en dehors de nos grandes villes. Tandis que, tout récemment, dans les autres pays « puissants » comme « faibles », ils ont tué des innocents dans des places névralgiques de leurs différentes capitales.

Pour prévenir ou limiter leurs dégâts, chaque citoyen nigérien doit être constamment alerte pour contribuer à la sécurisation de nos villes, nos villages et nos quartiers.

Nous devons tous être animés par un sentiment de solidarité et de collaboration avec nos forces de défense et de sécurité . Cette attitude n’a pas pour vocation de nous substituer aux forces de l’ordre . Son mérite est de les aider dans leur travail de prévention et de réaction. Elle aura aussi l’avantage de dissuader nos ennemis, de raffermir notre cohésion et de tous nous rassurer . Que le bon Dieu nous protège davantage.

Amine.