La position du Niger sur Kidal reste ferme…

Kidal, ville du nord, inquiète les voisins du Mali © AFP/Archives / STRINGER

Le Président de la République du Niger Issoufou Mahamadou n’a fait que tirer la sonnette d’alarme et avertir les comploteurs, les fossoyeurs de l’unité africaine, sur les conséquences de leurs actes tendant à balkaniser encore les Etats du Sahel.

Tout observateur averti comprendrait les contours et les aboutissants d’une république de l’ Azawad en gestation. Le Niger a fait que prendre ses responsabilités par rapport à une menace qui pèse sur l’unité territoriale de son pays. Nos forces de défense et de sécurité sont déjà en alerte par rapport à la défense du territoire national.

Que Dieu le plus puissant leur donne davantage la force morale nécessaire pour continuer leur noble et exaltante mission. Le peuple souverain du Niger, ( toutes tendances politiques confondues) , soutient la position du président de la république du Niger sur la situation ainsi créée à Kidal , sanctuaire des terroristes et des narcotrafiquants.

Nos vaillantes forces de défense et de sécurité veilleront incha Allah sur la sécurité du Niger.

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI (Contribution Web)