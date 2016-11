La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou rencontre une délégation de la Fondation Malaisienne YBK : Perspective d’un partenariat fructueux entre les Fondations Tattali Iyali et YBK de Malaisie

La Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tattali Iyali, a rencontré, hier dans l’après-midi, une délégation de l’Ong malaisienne Poverty Eradication Fondation (Yayasan Basmi Kemiskinan- YBK) de la 1ère Dame de Malaisie en mission de travail dans le cadre d’une collaboration avec la Fondation Tattali Iyali. Cette délégation conduite par le consul honoraire de Malaisie en Tunisie et comprenant la Directrice exécutive de la Fondation et deux autres membres de la dite Fondation.

La mission a effectué des visites au niveau des réalisations faites par la Fondation Tattali Iyali en périphérie de Niamey.

Elle a notamment visité entre autres réalisations, l’école primaire de Lokoto, un village du 5ème arrondissement communal de Niamey, le CSI de Bougoum, la mini Adduction d’eau potable (AEP) de Kobadjé et le moulin à grain de Guinguel. «Nous sommes très émerveillés par les actions que mène la Fondation de la première Dame, et nous sommes ici pour voir ensemble les possibilités de collaboration que nous pouvons avoir pour poursuivre nos objectifs communs » a confié Mme Datin Hajah Hartini Osman, directrice exécutive de la Fondation YBK.

« Il s’agit en somme de rapprocher la Fondation de la première Dame et notre Fondation. Nous poursuivons les mêmes objectifs et nous avons été agréablement surpris par le travail qui a été effectué dans le domaine de l’éducation, de la santé et par l’engagement de la 1ère Dame à éradiquer la pauvreté » a renchéri le Consul honoraire de Malaisie à Tunis.

M. Datuk Noureddine Ayed d’ajouter que l’objectif de ces échanges est de voir comment ils peuvent apporter leur soutien à la Fondation Tattali Iyali pour qu’elle bénéficie de l’expérience malaisienne. «Il y’a certes une grande différence entre les deux pays sur le plan des infrastructures, mais rien n’est impossible à accomplir au Niger. La Fondation YBK a commencé en Malaisie comme le fait aujourd’hui la Fondation Tattali Iyali et aujourd’hui, ils sont arrivés à un stade où ils ne sont plus au niveau de l’enseignement primaire mais au niveau de l’enseignement supérieur» a-t-il précisé.

Mais «entant que frères et sœurs musulmans, nous sommes déjà fiers de voir que la fondation Tattali Iyali fait du bon travail sur le terrain pour développer le capital humain, pour sortir les populations de l’analphabétisme et de la pauvreté. Il ya beaucoup de similitudes entre ce que fait la Fondation Tattali et nous. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité à répondre à l’invitation de la Première Dame. Nous verrons ensemble les possibilités de collaboration entre nos deux structures pour éradiquer la pauvreté, renforcer le capital humain » a ajouté la directrice exécutive de la Fondation YBK.

D’ores et déjà et bien avant l’établissement d’un partenariat formel entre les deux parties, le Consul honoraire de Malaisie en Tunisie a pris des engagements personnels pour accompagner dans l’immédiat les efforts de la Première Dame et de sa Fondation. C’est ainsi, qu’il a annoncé la prise en charge de l’évacuation d’une jeune fille de 04 ans du village de Lokoto souffrant de glaucome pour subir un traitement en Tunisie. Le Consul a aussi promis de contribuer à l’aménagement de l’école du village. « Nous allons faire tout ce qui est de notre possible pour réagir à l’appel de la Première Dame et à l’appel des enfants que nous avons vu aujourd’hui et qui nous touchent au cœur », a assuré M. Datuk Noureddine Ayed.

Lors de cette rencontre entre la présidente de la Fondation Tattali Iyali et la mission de la Fondation pour l’éradication de la pauvreté (YBK) des présentations ont été faites sur les réalisations et les expériences des deux Fondations. Au cours de ces échanges Dr Malika Issoufou a insisté sur un des aspects qui lui tiennent à cœur en ce moment à savoir la formation professionnelle des jeunes en particulier, ceux qui quittent très tôt les bancs de l’école. « Ma préoccupation est de récupérer ces enfants, de leur apprendre un métier et de les aider à s’insérer dans la vie active.

En le faisant, ce sont les familles qu’on aide » a déclaré la Première Dame. Tout au long des échanges, les membres de la fondation malaisienne ont loué les qualités humaines et l’engagement de la Première Dame aux côtés des autorités pour améliorer les conditions de vie des populations démunies.