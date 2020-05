La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou Mahamadou offre 30.000 masques aux enseignants de Niamey et de Zinder et aux militaires de Ouallam : la Fondation Guri Vie Meilleure accentue ses appuis en faveur des secteurs de l’Education et de la Sécurité

La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou Mahamadou, Présidente de la fondation Guri Vie Meilleure, a offert des masques aux enseignants et encadreurs de Niamey et Zinder, ainsi qu’au Camp militaire de Ouallam. Ce don de 30.000 masques a été remis hier après-midi au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans les jardins dudit Ministère, en présence du Ministre des enseignements secondaires, M. Mohamed Sanoussi Elhadji Samro et de plusieurs cadres des autres Ministères concernés.

A la remise officielle du don, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, M. Yahouza Sadissou, a adressé ses remerciements à la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou et sa fondation Guri vie meilleure pour leurs appuis multiformes dans le domaine de l’éducation. « Il vous souviendra que, précise-t-il, la fondation Guri Vie meilleure apporte beaucoup d’appuis dans la recherche de l’excellence à travers le Prix de l’Excellence et du Mérite qu’elle organise chaque année dans les différentes écoles ».

Le Ministre Yahouza Sadissou a indiqué que les masques offerts par la Première Dame viennent au moment opportun, c’est-à-dire à juste quelques semaines de la reprise des activités académiques prévues pour démarrer ce lundi 1er juin sur l’ensemble du territoire. « Le Gouvernement est déjà mobilisé dans la mise en place des dispositifs de prévention dans toutes les écoles, d’où l’importance de ce don », en faveur des enseignants et encadreurs de Niamey et Zinder.

A partir du moment où nous ne sommes plus en situation de confinement, a affirmé le Directeur Exécutif de la fondation Guri Vie meilleure, M. Ousmane Kadri Nouhou, les occasions de contacts vont être plus fréquents. « Protéger, c’est éviter d’être infecté par le virus ou d’infecter les autres, … Dès lors, il est impératif que chacun puisse adopter les comportements qui permettent d’éviter la contamination », estime-t-il.

Dans la répartition des masques constitutifs du don fait par la fondation Guri Vie Meilleure de la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou Mahamadou, c’est le Ministère de l’enseignement primaire, de l’alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l’éducation civique qui reçoit 13.000 masques, suivi du Ministère des enseignements secondaires, 8.600 masques et de celui de l’enseignement professionnel et technique, 2.400 masques. Le Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation reçoit 1.000 masques et le reste revient au camp militaire de Ouallam, soit 5.000 masques.

Ce don démontre une fois de plus les efforts inlassables que ne cessent de déployer la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou Mahamadou et sa fondation Guri Vie Meilleure au profit de la promotion de l’Excellence de l’Education dans notre pays et au profit des hommes et femmes qui se battent au front pour nous préserver de l’obscurantisme et de l’intolérance religieuse prônés par les groupes terroristes actifs à nos frontières.

Par Souleymane Yahaya (ONEP)