La Première Dame Rencontre Les Lauréats Du Concours Miss Intellect Niger Edition 2020 : Hadjia Aissata Issoufou Encourage Les Filles À Rêver Grand Et À Réaliser Leurs Rêves

La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou, présidente de la Fondation Guri Vie Meilleure, a rencontré, samedi dernier, les lauréates et les autres finalistes de la 2ème édition du concours Miss Intellect Niger. Lors de cette rencontre qui s’est tenue à Fayyel Appart Hôtel, la Première Dame, une des premières femmes scientifiques du Niger, a félicité les lauréates. Hadjia Aissata Issoufou a également encouragé et prodigué des conseils aux jeunes filles à persévérer dans la culture de l’excellence.

Le concours Miss Intellect Niger est une composante du Projet FORHER porté par l’Organisation pour la Promotion de l’Excellence au Niger. Ce concours vise à développer et à promouvoir le talent intellectuel des jeunes filles dans les domaines de la littérature, de l’entrepreneuriat, des mathématiques et des technologies de l’information (TICS). Au cours de cette rencontre, Hadjia Aissata Issoufou a vivement félicité les lauréates.

Ainsi, miss littérature, miss entrepreneuriat, miss mathématiques et miss technologie de l’information (TICS), ont chacune reçu de la Première Dame, un chèque d’un million de Francs CFA. La présidente de la Fondation Guri Vie Meilleures a également offert un chèque de 500.000 FCFA et de 250.000 FCFA, respectivement à chacune des 2eme et 3eme dauphines. Ce geste démontre, non seulement, l’engagement de la Première Dame à encourager la promotion de la culture de l’excellence, mais aussi son appui constant en faveur de l’épanouissement de la jeune fille en particulier, et de la femme nigérienne en général.

Pour la Première Dame, le choix du lieu, Fayyel Appart Hôtel n’est pas fortuit. En effet, cet hôtel illustre la réussite d’une femme engagée dans l’entrepreneuriat féminin. Ainsi, la rencontre dans ce lieu est de montrer aux jeunes filles la réalisation d’une femme entrepreneure. «Je veux que vous voyez que tout ce qu’une femme entreprend, elle le réussit. De ce fait, il ne faut pas reculer car dans la vie c’est l’engagement qui compte. Je vous ai amené ici pour vous montrer cet exemple des fruits de l’entrepreneuriat d’une femme pour que vous vous inspiriez d’elle que», a dit Hadjia Aissata Issoufou aux jeunes lauréates. «Rêvez grand et osez présenter vos projets», leur a-t-elle conseillé.

La Première Dame a en outre rappelé aux jeunes filles que la femme est la mère de la nation, elle est aussi gardienne de la culture. «À l’issue de la visite des locaux de l’hôtel, vous avez constaté que cette réalisation était pour cette femme entrepreneure l’occasion de valoriser notre culture à travers la décoration du bâtiment», a fait observer la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou.

Les miss de cette Edition 2020 sont : Myriam Ali IssaYansabou de Niamey, miss TIC; Aminatou Ousmane Bawa Gaoh de Niamey, miss Mathématiques; Mamata Boubacar Amadou de Dosso, miss entrepreneuriat ; et Roukaya Abdoulaye Almou de Tillabéri, miss Littérature.

Par Issoufou A. Oumar (ONEP)