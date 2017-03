«La présente compétition de plans d’affaires des jeunes cadre parfaitement avec notre ambition pour la jeunesse nigérienne que ce soit en termes de création d’emploi ou en termes de modernisation», déclare SEM. Issoufou Mahamadou…

«Honorables invités en vos rangs grades et qualités ;

Jeunes entrepreneurs venus de toutes les contrées du Niger,

Mesdames et Messieurs ;

Après le Forum Sahel-Innov sur le thème « Innover pour un développement durable au Sahel » et le salon de l’Agriculture de l’hydraulique de l’environnement et de l’élevage dont les lampions de la troisième édition viennent de s’éteindre, notre pays lance aujourd’hui un autre évènement majeur, la Compétition des Plans d’Affaires sous le thème « CREER pour le NIGER ».

Je voudrais vous dire combien je suis heureux de patronner la présente cérémonie et d’avoir l’occasion de faire face à cette jeunesse créatrice et innovante, une jeunesse qui honore le Niger par son esprit de créativité et d’entreprenariat, une jeunesse sur laquelle nous pouvons fonder beaucoup d’espoir pour l’avenir de notre pays. La jeunesse constitue une très large part de la population de notre pays avec 68,2% de nigériens âgés de moins de 25 ans.

C’est pour cette raison qu’une attention particulière lui est réservée dans le programme de renaissance.

Afin de préparer un meilleur avenir aux jeunes et aux générations futures, l’axe renaissance culturelle du programme vise avant tout la modernisation de notre pays suivant trois dimensions à savoir la modernisation politique avec des institutions démocratiques fortes et stables, la modernisation sociale et la modernisation économique pour créer un environnement propice à l’entreprenariat, au progrès et au développement durable.

Le chômage des jeunes, en milieu urbain comme en milieu rural, est l’un des défis du développement économique et social de notre pays. C’est pour cela que le programme de renaissance fait de l’emploi des jeunes une grande priorité.

«La jeunesse est une victoire du goût de l’aventure sur l’amour du confort». Cette citation a un sens tout particulier pour moi, parce qu’elle montre que la jeunesse peut être le moteur de l’entreprenariat, car l’entreprenariat constitue une belle aventure. Le combat que nous menons contre la misère et la pauvreté, le combat que nous menons pour une économie compétitive, nous impose de bannir de notre comportement la recherche du confort, la complaisance, la désinvolture par rapport au travail, l’oisiveté, la paresse, le parasitisme.

Il exige de nous esprit d’initiative, curiosité, créativité, innovation, perfectionnement de soi, ardeur au travail, esprit de risque pour promouvoir l’investissement à long terme. Il exige de nous un niveau d’aspiration élevé, c’est à dire une vaste ambition. Il exige de nous l’acquisition d’un savoir-faire et de techniques qui existent déjà. Ces valeurs, sont d’une importance capitale pour notre développement économique. Elles font partie intégrante de la renaissance culturelle qui doit nous aider à moderniser notre économie. D’autres pays ont gagné ce combat, pourquoi pas nous? Inspirons nous en particulier de l’exemple des pays Asiatiques notamment la Corée du Sud, le Japon, ou encore Singapour.

Certains de ces pays, étaient au même niveau de développement économique que le Niger, au moment de notre indépendance en 1960. Ils ont su puiser dans leurs valeurs culturelles pour relever le défi. Il s’agit des valeurs dites confucéennes: éthique professionnelle, soucis de l’épargne, zèle, respect pour l’instruction, soucis d’éviter des conflits ouverts dans les relations sociales, loyauté à l’égard de la hiérarchie, importance attribuée à l’ordre et à l’harmonie. Puisons donc dans nos valeurs pour créer des « Chaebols » comme en Corée du Sud, des « Zaibatsus » comme au Japon.

C’est cela qui permettra au secteur privé d’être un des moteurs de la modernisation de notre économie. C’est cela qui permettra au secteur privé de prendre progressivement la relève de l’Etat. En effet, aujourd’hui, la part de l’Etat dans nos créations d’emploi est de 3 sur 4 contre seulement 1 sur 4 pour le secteur privé.

Nous devons, de toute évidence, inverser cette tendance. Nous avons un besoin urgent de changer nos mentalités pour que le secteur privé prenne le relais de l’Etat comme locomotive de la création d’emplois au Niger. C’est cette vision qui nous conduit à encourager et à stimuler l’envie d’entreprendre et l’esprit d’initiative que nous saluons dans « Créer au Niger ! ».

« La jeunesse doit non seulement assimiler tout ce qu’a créé la vieille culture, mais élever la culture à une hauteur nouvelle, inaccessible aux gens de la vieille société ».

Cette citation résume ce que j’attends de vous.

Mesdames, Messieurs,

Comme dans les pays asiatiques auxquels nous venons de faire allusion, l’Etat a un rôle majeur à jouer dans la création des conditions en vue de la promotion du secteur privé. S’agissant de l’entreprenariat des jeunes en particulier, l’Etat:

• Soutiendra les jeunes diplômés pour la création d’entreprises commerciales ;

• Encouragera l’entreprenariat jeune dans le secteur agro-pastoral, artisanal, et industriel;

• Introduira des normes de production des biens et des services et généralisera la démarche qualité ;

• Accréditera des laboratoires d’analyse, de test et d’essai ;

• Certifiera les entreprises et les produits ;

• Créera des zones franches ;

• Consolidera le programme »Doing Business » ;

L’Etat a installé de nombreux jeunes dans des activités à création de valeur ajoutée, telles que les unités laitières, le maraîchage, ou encore l’embouche bovine. Nous avons également commencé l’insertion de plusieurs milliers d’entre vous, dans des activités d’intérêt communautaire. Nous avons adopté une politique et un plan stratégique pour la jeunesse.

Mesdames et Messieurs jeunes promoteurs;

La présente compétition de plans d’affaires des jeunes cadre parfaitement avec notre ambition pour la jeunesse nigérienne que ce soit en termes de création d’emploi ou en termes de modernisation.

En décidant de monter votre plan d’affaires et de vous engager dans cette compétition, vous avez fait le choix de quitter le camp des désœuvrés et des demandeurs d’emploi pour rejoindre celui fort vertueux des entrepreneurs et de créateurs d’emploi. En participant à cette compétition vous avez fait l’option de rompre avec la routine, les vieilles habitudes, l’esprit d’assisté, la paresse, l’attentisme, etc. Bref, vous avez décidé d’endosser les valeurs positives de créativité, d’innovation et d’autonomisation.

Vous comprenez alors aisément toute l’importance que prennent les valeurs culturelles dans la création de conditions d’une rupture audacieuse et volontariste nécessaire pour favoriser le décollage économique d’un pays.

Mesdames et Messieurs jeunes promoteurs;

Je sais que près de 2.300 d’entre vous, ont répondu avec enthousiasme, à l’appel à projets de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger et de la Maison de l’Entreprise. Je voudrais vous dire que le Niger est fier de vous et je vous félicite pour cette grande détermination et cette mobilisation pour cette compétition. Je demeure convaincu qu’avec un tel engouement et un tel degré de mobilisation nous réussirons à instaurer une véritable collaboration stratégique entre l’Etat et le secteur privé de nature à permettre à notre pays de réussir le passage d’une économie quasi agraire à une économie post agraire seule à même de créer de manière durable et soutenue les richesses et les emplois permanents et décents indispensables pour l’épanouissement économique, social et culturel de notre peuple.

Il s’agit certes d’une compétition et elle fera des heureux et des moins heureux, mais sachez que vous êtes tous gagnants rien que pour avoir participé. En effet vous avez réveillé en vous l’esprit de créativité qui dormait, vous avez élevé votre niveau de formation en élaboration de plan d’affaires et enfin vous avez désormais un projet qu’il ne vous reste qu’à perfectionner et à soumettre aux financiers ou à compétition à une prochaine occasion.

A ceux dont les projets n’auraient été retenus, je rappelle qu’il ne s’agit que de la première édition de la compétition des plans d’affaires et qu’il en aura d’autres.

Cette première édition de la CPA s’est donnée pour objectif de sélectionner 200 jeunes femmes et jeunes hommes entrepreneurs, de les encadrer et de les suivre sur 18 mois suivant un système d’incubation d’entreprises. C’est une ambition nouvelle que nous avons besoin de porter à l’échelle pour réduire le taux d’échec des entreprises en phase de démarrage et pour combler nos grands besoins en création de richesse et d’emplois. Je voudrais ici saluer et remercier nos partenaires techniques et financiers et les encourager à poursuivre et amplifier cette expérience.

Je voudrais particulièrement remercier la Banque Mondiale notre partenaire privilégié qui grâce au projet d’appui à la compétitivité et la croissance, sur financement IDA à accorder cet appui à la Maison de l’Entreprise de la Chambre de Commerce du Niger, pour sélectionner les projets des jeunes et suivre la croissance de leurs entreprises en procédant à leur incubation.

Mesdames et Messieurs ;

La première édition de la Compétition de Plans d’Affaires qui nous réunit ce jour est un évènement important pour le Niger car elle nous apporte la preuve que « Créer au Niger » est possible et que la jeunesse Nigérienne est pleine d’idées et d’esprit créatif qu’il nous appartient que de développer et encadrer pour apporter une réponse aux besoins de création d’emplois et de génération de revenus.

A ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de ce projet, je sais que je peux compter sur vous pour apporter à nos jeunes les compétences de patrons d’entreprise et l’appui nécessaire pour assurer les débouchés à leurs produits ainsi que l’accès aux ressources financières pour le développement de leur projet d’entreprise.

A vous les jeunes promoteurs et promotrices, j’adresse tous mes encouragements pour faire de vos projets des entreprises prospères et créatrices d’emplois et richesses. Aux organisateurs de cette Compétition je demanderai que les règles du jeu soient l’équité, la transparence et l’objectivité afin que chaque Nigérienne, chaque Nigérien participant à cette compétition garde toutes ses chances de succès.

Pour terminer je voudrais renouveler mes remerciements pour leurs soutiens au Groupe de la Banque Mondiale et au Royaume du Danemark. Madame La Directrice du Département Afrique Commerce & Compétitivité de la Banque Mondiale je vous remercie pour votre visite au Niger. Je remercie également Madame l’ambassadeur du Royaume du Danemark pour avoir fait le déplacement de Niamey spécialement pour cet évènement, quelques jours seulement après la présentation de ses lettres de créance.

Sur ce je déclare lancée la première édition de la Compétition de Plans d’Affaires du Niger.

Je vous remercie. ».