La présidente de Pathfinder International, Lois Quam reçue en audience à la primature: contribuer à des politiques nationales de santé favorables

Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre M. Hamadou Adamou a reçu, hier après midi, au cabinet du P M, la présidente de Pathfinder International Lois Quam. A sa sortie de l’audience, la présidente de Pathfinder International Lois Quam a saisi l’occasion de donner un aperçu des activités que mène Pathfinder International au Niger.

La présidente de Pathfinder International Lois Quam précise qu’elle est à sa deuxième visite dans notre pays et dans ce cadre, elle a été reçue par le Directeur de Cabinet du ministère de la santé, l’ambassadeur des Etat unis d’Amérique au Niger, la représentante de HCR etc. « c’est un grand plaisir et un honneur pour moi, d’être reçue par le Directeur de Cabinet du Premier Ministre M. Hamadou Adamou, je remercie le gouvernement du Niger pour l’appui qu’il accorde à notre ONG » a-t-elle précisé.

L’une des priorités de Pathfinder International est de rendre les grossesses plus sécurisées, répondre au besoin unique des jeunes, encourager l’égalité entre les sexes et contribuer à des politiques nationales de santé favorables.

Le Niger est l’un des pays sur la planète qui a l’un des plus hauts taux de fécondité et une utilisation extrêmement faible de la contraception chez la population, particulièrement les jeunes femmes. Pathfinder International croit que tous les gens ont le droit de décider quand avoir des enfants. Son travail consiste a apporté des soins de santé sexuelle et reproductive à la portée des femmes nigériennes et les jeunes filles dont les droits ont été longtemps ignorés.

Les femmes nigériennes ont une moyenne de 7+ enfants, le taux de fécondité le plus élevé dans le monde, selon une étude de la Banque Mondiale. 129,800+ personnes ont utilisé la contraception pour la première fois et 101,900+ méthodes contraceptives ont été distribuées par nos derniers programmes au Niger.

Au Niger, seulement 7% des filles mariées âgés de 15-19 utilisent la contraception.

Pathfinder International a commencé ses activités au Niger en 2014. Et pour rappel le Niger est le premier pays de l’Afrique de l’ouest qui a bénéficié de l’intervention de cette ONG.

L’ONG Pathfinder International mène plusieurs activités notamment mettre fin à tous les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive de qualité « actuellement nous avons un important programme a exécuté dans la région de Dosso, Zinder en ciblant les jeunes couples mariés pour promouvoir la parenté responsable et la communication au sein de la famille » a-t-elle conclu.