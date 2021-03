La procédure engagée par les jeunes avocats contre les sociétés de téléphonie mobile déclarée sans objet

Share on Twitter

La procédure engagée par les jeunes avocats du Niger contre les sociétés de téléphonie mobile suite à une coupure d’internet dans le pays pendant une dizaine de jours a été déclarée sans objet au cours de l’audience tenue ce lundi 08 mars 2021 au tribunal de commerce de Niamey.

Dans un point de presse animé par les jeunes avocats peu après cette audience, le Président de l’association, Me. Moustapha Amidou a indiqué avoir constaté que ‘’la connexion mobile a été rétablie depuis avant-hier’’, et que les troubles, qui ont suivi la proclamation des résultats provisoires des élections du 21 février dernier et qui font l’objet d’une assignation à la justice, ont cessé’’.

‘’Au regard de cet élément, nous avons demandé de bien vouloir surseoir à cette procédure parce que ce sur quoi on nous demande de statuer est devenu sans objet’’ a déclaré le président des jeunes avocats.

Me. Moustapha Amidou a précisé cependant que ‘’pour ce qui est du dédommagement, il revient à chaque personne qui a subi un préjudice de saisir, au besoin, le juge au fond’’.

‘’L’objet de notre procédure, c’est le rétablissement de la connexion internet mobile’’ a-t-il conclu.

Rappelons qu’au lendemain de la proclamation des résultats provisoires des élections du 21 février passé, des émeutes ont éclaté dans la capitale Niamey amenant le gouvernement à décider de la coupure de l’internet dans tout le pays pour lutter contre les actes de violences postélectorales, et ce, sans préavis, d’où la surprise et l’indignation des jeunes avocats qui ont voulu par cette action rétablir le droit constitutionnel des citoyens à l’information.

Par ANP