La réforme de la procédure des recouvrements des recettes fiscales est plus que nécessaire au regard du contexte actuel…

A notre humble avis une véritable réforme système de recouvrement des impôts s’impose. Il y a actuellement beaucoup des imperfections dans le recouvrement des impôts directs. La situation des restes à recouvrer n’est pas maîtrisée. Le recouvrement des impôts indirects ne pose pas beaucoup des difficultés car c’est le contribuable qui va vers les services pour s’acquitter de sa dette fiscale d’une part et d’autre part les précomptes de certains impôts indirects se font grâce au service informatique de la direction de l’ordonnancement.

Il n’y a pas beaucoup des efforts à fournir. C’est un système déclaratif. Le problème de recouvrement des impôts directs sont réels, il serait souhaitable d’examiner la possibilité d’améliorer les recouvrements des dits impôts et de la tenue de la comptabilité.

Il serait également hautement souhaitable de revoir tous ces textes et tendre vers les systèmes des recouvrements, togolais, béninois, ruwandais ect . Le monde est en perpétuel changement, nous devrons évoluer et améliorer notre système fiscal.

La plus grande problématique qui se pose aujourd’hui : comment réditer les comptes de gestions pour transmission à la cour des comptes ? Comment avoir la situation détaillée avec exactitude, des recettes fiscales recouvrées conformément à la procédure établie ? Les décrets peuvent être revus et corrigés en tenant compte des nos réalités comme en 2001 lorsque la nécessité s’est faite sentir.

Le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif peuvent bel et bien apporter des corrections aux textes qui posent des goulots d’étranglement. Souvenez vous que la cour des comptes a rejeté la partie recettes fiscales des comptes de gestions pour insuffisances. La performance de notre pays est jugé en fonction de la clarté, de la qualité de nos comptes de gestions. Or la comptabilisation des recettes fiscales posent quelques difficultés à cet effet .

La situation est très sérieuse, il faudrait aborder le problème avec sérénité. Aucun État ne peut accepter plusieurs réseaux comptables publics, s’etablir dans son système financier à l’heure actuelle, ce ci risquerait d’être une entorse à l’unité de caisse unique du Trésor public , vivement recommandée par la même UEMOA et les partenaires financiers extérieurs.

Pour le moment, soyons raisonnables , harmonisons bien nos textes réglementaires, rendons les textes plus claires conformes à la doctrine et aux règles de la comptabilité publique universellement admises.

Le débat serait plus intéressant si nous mettons de côté nos intérêts personnels et mettre en avant l’intérêt général. Le code général actuel des impôts est confu, toufu, non conforme à la loi organique relative aux lois des finances, la charte des tous les textes réglementaires en matière des finances publiques.

C’est un code qui est en contradiction avec certaines dispositions de la loi organique relative aux lois des finances. Il est susceptible d’être attaqué par certains contribuables. D’où la grande nécessité d’amorcer la réforme qui fait peur à certains esprits dont les intérêts personnels se trouveraient menacés.

À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado Magagi (Contribution Web)