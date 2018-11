La réhabilitation de la mémoire de nos héros s’impose sans distinction d’appartenance politique

Il faudrait réhabiliter la mémoire de nos héros victimes de coups bas de l’impérialisme et du néocolonialisme pour donner davantage le goût du patriotisme à la génération montante qui semble se chercher une voie dans cet environnement politique plein d’intrigues et d’ingratitude. Selon le petit-fils de Ousmane Dan Galadima que nous avons pris les soins de contacter, le commandant Dan Galadima est rappelé à Dieu à l’âge de 104 ans , le 5 octobre 2018 , dans son Madaoua natal.

Ousmane Dan Galadima, Dan Douna Aboubacar, Saley Dan Koulou, Diop , Diallo, Sekou Adamou, Kangueye, Mai Manga , sidi , Hamissou Dady Gaoh , ect , la liste n’est pas exhaustive, étaient des fers de lance du parti SAWABA. La génération montante doit savoir le combat qu’ils ont mené et l’idéal qu’ils incarnaient. Les Dan Galadima n’étaient pas des terroristes, c’étaient des combattants de la liberté, du développement économique et social.

Dans leur combat pour le triomphe de la démocratie, quand ils pouvaient, ils arrivaient à sauver les vies des innocents. Ils n’ont jamais tiré sur des innocents, quand Dan Douna Aboubacar a tiré sur l’instituteur Hassan Mossi , il croyait que c’était le politicien Abdou Bacharou. En ce moment Abdou Bacharou était à côté du feu KADO MAGAGI , c’est ce qui l’a sauvé, nous déclarait le commandant Dan Galadima qui commandait et suivait l’opération.

Leur intention est de prendre le pouvoir qui leur a été arraché par la force avec la complicité de la France. Ils n’avaient pas l’intention de tuer les inonccents pour preuve, ils vivaient en symbiose dans les buissons avec la complicité des paysans. Ils étaient une poignée des commandos grâce leur détermination et conviction, ils rendaient la vie dure au régime du RDA. J’ai connu un sous-préfet qui préférait passer la nuit chez nous à côté du vieux KADO MAGAGI que de la passer à sa résidence officielle fortement gardée par les Hommes du lieutenant Alichina.

Et les Dan Galadima rigolaient de lui , ils savaient car ils ont fortement infiltré la population. À Bosso , ils ont mis l’armée régulière en déroute à l’aide des guerriers traditionnels qui n’ont que des flèches traditionnelles comme armes de guerre. Les sawabistes étaient des hommes courageux, des hommes de conviction, des grands nationalistes. La république se devrait de les rendre hommage. Ousmane Dan Galadima était le chef d’état-major des commandos de SAWABA. Il nous disait qu’il a été trahi par son meilleur ami qui a communiqué son calendrier au régime du RDA si non ça sera difficile de le capturé car le vocable SAWABA qui veut dire liberté est une invention des populations de Kano , acquises à la cause des combattants du SAWABA. Un autre dinosaure de SAWABA est encore vivant, il s’agit de Dodo Hambali qui était condamné à mort, puis jeté en prison de Daoutomé où il avait passé 13 ans , ensuite , il avait été libéré suite au coup d’Etat de1974.

Il vit actuellement dans son village natal de Dioundiou , il est âgé de 95 ans. Il est un des rares survivants du groupe sawaba condamnés à mort . Cette information précieuse nous renforce dans notre intime confiction qu’il faut réécrire l’histoire politique du Niger en rehabilitant tous nos héros sans distinction d’appartenance politique. C ‘est vrai, l’histoire reste histoire. À propos du SAWABA et du RDA, deux conceptions s’affrontent , la vision du SAWABA du Pr Djibo Hamani et la vision du RDA du Pr André Salifou, les deux conceptions sont conciliables en vue de réveiller la fibre patriotisme au sein de la génération montante.

Un jeune histoire bien averti pourrait aider à faire une bonne synthèse qui permettrait de servir de boussole à certains jeunes égarés. L ‘ analyse des chansons de Garba Bojo et de Dan Najaba pourrait permettre de bien comprendre avec lucidité , l’état d’esprit qui prévalait à l’époque où les deux camps s’affrontaient , chacun à sa vérité, cherchons donc la vraie vérité au centre .

Pour Dan Najaba, le noir n’est pas égal au blanc, il a fallu l’action vigoureuse de son héros , Diori Hamani , le mari de Aicha pour que cette égalité soit effective, soit réalité. Pour Garba Bojo, Djibo Bakary combat les blancs dans leur propre langue grâce à sa plume pointue ,adroite et tranchante. Il manipule le français plus que les français, de la France, il est le plus fort , le plus convaincu dans la lutte. Pour Garba Bojo le noire est supérieur au blanc. Il disait dans un de ses vers , si Djibo Bakary peut ajourner l’action , Moumouni Abdoulaye n’accepterait jamais de reporter une action.

À propos du Commandant Ousmane Dan Galadima, il disait que Le commandant Dan Galadima est comparable au moustique qui est tout mince, tout petit, mais qui rend la vie impossible aux grands. Autrement dit ce n’est pas la masse de l’homme qui incarne la bravoure mais la conviction et la détermination, pour lui Dan Galadima incarne la conviction, la détermination, la bravoure, pour faire expulser les bancs exploiteurs de notre territoire.

À travers les deux chanteurs, curieusement tous de la région de Maradi, on est tenté de conclure que tous les deux blocs opposés, sont animés de la volonté de combattre la colonisation mais chacun selon son tempérament. En effet, les vraies causes du coup d’État de 1974 , rapportées par les histoires nous renforcent de cette position d’analyse . Mais la position du général Seini Kountché par rapport au prix de l’uranium nigérien et sa attitude très jalouse de la souveraineté et de la fierté du peuple du Niger perturbe certaines analyses qui font de nos différents leaders politiques des vallets de l’impérialisme.

En effet, l’insistance avec la quelle le Président Diori Hamani a demandé l’augmentation du prix de l’uranium nigérien prouve que le Président Diori Hamani est loin d’être un vallet de l’impérialisme français.

Le tombeur du régime de RDA, le général Seini Kountché a surpris plus d’un nigérien sur son nationalisme. L ‘intransigeant, Djibo Bakary qualifié de chef de classe par les colons a été plus radical que les autres, il a dit non au général De Gaulle. La jeune génération montante doit savoir tout sur ce qui s’était réellement passé.

La problématique qui se pose : est-ce nos historiens seront -ils disposés à cet exercice salutaire ?