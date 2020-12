La Résidence du Niger à New York sise à White plains, 33 Colonial Road n’est pas propriété du Niger ou du Président.

C‘est le 25 Août 2015 que le contrat de bail de la résidence du Niger à New York, a été signé par la Mission Permanente et Mr Dong Won Suh, de nationalité coréenne. La résidence est située à White Plains, 33 Colonial Road.

Depuis lors, les Ambassadeurs Représentants du Niger qui se sont succédé y résident, moyennant le paiement régulier d’un loyer mensuel au propriétaire.

Alors, de quoi parlent, les artificiers de l’intoxication et la médisance qui, à travers les media sociaux font circuler, vidéos et autres audios, insinuant que ladite résidence appartiendrait au Président de la République.

Ce pur mensonge, fruit de leur imagination perfide, témoigne clairement de leur volonté de nuire à autrui car, la propriété du Niger, en plus des locaux de la Mission Permanente, sis à 417 East 50th street, est située à 5 East 80th street, à New York, comme tout le monde le sait de façon publique et incontestée.

Quoi de plus normal qu’un Président de la République en mission dans un pays visite les locaux de l’Ambassade ou de la Mission ?

Quoi de plus normal, que l’Ambassadeur invite le Président et sa délégation à un déjeuner ou à un dîner à la Résidence du Niger ?

Pour ceux qui ne le savent pas ou qui font semblant de l’ignorer, cela est une tradition bien établie que le Président de la République SEM Issoufou Mahamadou a bien voulu perpétuer, lors de sa mission aux Nations Unies.

Il n’est donc simplement pas raisonnable de croire que lorsque le Président visite une Résidence et, c’est le cas, dans la vidéo de sa visite à New York en 2016, que l’on fait circuler à dessein, cette Résidence lui appartiendrait.

Dans ce cas alors, toutes les Résidences du Niger qu’il a visitées seraient ses propriétés.

A vous de juger.

Par Lawali Dan Maradi