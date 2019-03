La réunion des ministres des finances de la zone Franc à Niamey…

La réunion des ministres des finances de la zone franc s’est ouverte ce jeudi 28 mars à Niamey sous la présidence du Premier Ministre Brigi Rafini en présence du Ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Lemaire, et des Présidents des institutions financières régionales et internationales.

Brigi rafini a exprimé son appréciation « pour l’engagement et l’attachement à la bonne marche de notre coopération monétaire qui demeure un facteur de stabilité et de bonne gestion macroéconomique de nos économies ».

En cette ère de globalisation, de transactions économiques, d’innovations technologiques et d’essor d’entreprises multinationales, a fait valoir le Chef de gouvernement, « l’intégration économique et monétaire s’avère être un recours judicieux pour les pays en développement ».

L’intégration économique et monétaire « crée aussi un espace et un marché unique permettant l’éclosion et le développement d’acteurs économiques capables de rivaliser avec ceux implantés dans les pays avancés et industrialisés », a indiqué Brigi Rafini.

Il ensuite rappelé et salué « les efforts inlassables que déploie le Président de la République Issoufou Mahamadou en étroite relation avec ses pairs pour l’intégration économique et financière de l’Afrique à travers notamment la Task Force présidentielle pour l’avènement de la monnaie unique de la CEDEAO et de la Zone de libre échange continentale, la ZLECAF.

la réunion des ministres des finances des pays membres de la zone Franc regroupe les argentiers des pays membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (cemac) et de l’Union économique de l’Afrique de l’ouest (Uemoa), du Comores et de France.

Ces réunions semestrielles des ministres des finances de la zone Franc, constituent un cadre privilégié de concertations et de décisions sur les grandes questions relatives à la conjoncture de la zone franc, notamment celle liée à la gouvernance économique, monétaire, financière ainsi qu’à la coopération et l’intégration économique entre ses membres.

Au cours de ces échanges, les ministres des finances examineront la situation économique sur l’état de la convergence nominal et réel au sein des deux grands blocs économiques, la CEMAC et L’UEMOA, ainsi que l’union des Comores. Ils mettront également l’accent sur des sujets tendant à renforcer davantage la dynamique de l’intégration des marchés des capitaux de la zone, la mobilisation des ressources internes, l’inclusion financière des populations et la lutte contre les flux financiers illicites.

Bâtie sur les liens historiques étroits qui unissent les pays africains, la France et l’Union des Comores, la Zone franc consacre la volonté commune de ces Etats, de maintenir un cadre institutionnel qui a contribué fortement à la stabilité du cadre macroéconomique.

Elle constitue un espace monétaire porteur d’opportunités pour les entreprises en raison de la stabilité des contrats libellés dans une monnaie, exempte des fluctuations entre les pays membres et aussi de la faiblesse des taux d’inflation.

Ce qui permet une bonne anticipation des conditions d’investissement dans la zone, une meilleure absorption des effets des politiques économiques et monétaires mises en œuvre dans le reste du monde.

La Zone Franc regroupe huit Etats de l’Afrique de l’Ouest, six de l’Afrique centrale et les Comores, la plupart des anciennes colonies françaises.

Par Agence Nigérienne de Presse