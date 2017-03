La section USN/France refuse la compromission, NON AU CONIF-GATE !

Le comité exécutif de l’UESNF(section USN en France),unique organisation représentative des étudiants Nigériens de France est obligée de réagir face à la politisation du CONIF(conseil des Nigériens de France) qui se voulait une organisation « apolitique » dans les textes et pourtant ce n’est pas le cas !



Tenez-vous bien beaucoup de membres du comité directeur du CONIF sont des politiciens qui se cachent derrière cette organisation qui voulait à la base fédérer toutes les associations Nigériennes de France en jouant le rôle d’une société civile.

En effet, beaucoup des membres du Comité Directeur du CONIF sont des politiciens avérés du PNDS(Parti Nigérien pour la démocratie et le socialisme, parti au pouvoir) dont notamment le 1er vice-président Aboubakar K. LALO(à droite sur la photo) ayant organisé un meeting politique à Lyon le 06 novembre 2016 pour accueillir le président du comité exécutif dudit parti.

En tout état de cause, nous prenons nos responsabilités pour attirer l’attention de la communauté nationale et internationale sur les risques d’une division de la diaspora Nigérienne de France.

Nous avons sans cesse œuvré pour l’unité de la diaspora contrairement au CONIF qui, par inculture associative et syndicale après avoir travesti les textes de leur organisation a essayé dernièrement de vouloir jouer le rôle de l’union des scolaires Nigériens.

Ils ont échoué lamentablement après avoir été débouté par le comité directeur de l’USN et ensuite par l’ambassade du Niger en France qui les a rappelé qu’aucune autre structure en dehors de l’UESNF ne peut représenter les étudiants Nigériens de France !

Cette année 211 nouveaux étudiants Nigériens sont venus faire leurs études en France, l’UESNF en partenariat avec l’ANRF(association des Nigériens résidents en France) ont accueilli et hébergé 30 nouveaux étudiants avec une liste vérifiable auprès de l’ambassade du Niger en France et Campus France pendant que le CONIF prétend avoir accueilli 281 étudiants c’est-à-dire 133.17% des étudiants !

Nous avons pu satisfaire toutes les demandes d’aide pour héberger temporairement les camarades le temps qu’ils obtiennent leur logement pendant que certains camarades ont été abandonnés sans scrupule par le CONIF qui ne prenaient même pas la peine de décrocher aux appels téléphoniques de ces étudiant(e)s en détresse qu’ils ont promis d’héberger.

Nous pouvons citer le cas d’une camarade dont nous préférons garder l’anonymat qui a été abandonnée à l’aéroport de Lyon pendant que Adam Oumarou(président du CONIF habitant à Paris) et Boubé Yacouba Salifou (vice-président de l’expertise du CONIF habitant à Rennes) lui ont assuré de l’accueillir à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ,les concernés ne daignaient même pas décrocher aux appels téléphoniques de cette dernière traumatisée par l’accueil qui lui a été réservé, heureusement qu’elle a pu contacter un camarade pour la tirer d’affaire, Campus France Niger est au courant de ce déboire du CONIF.

Nous alertons les étudiants à plus de vigilance sur les mensonges que le CONIF diffuse et de vérifier à l’avenir leurs informations !

L’UESNF attire l’attention de la communauté nationale et internationale sur le spectre de division de la diaspora Nigérienne de France qui plane et dont le CONIF reste et demeure le principal artisan !

Nous profitons de l’occasion pour condamner la politisation à outrance du CONIF qui ne peut plus jouer le rôle d’une société civile des Nigériens de France!

Enfin, l’UESNF condamne avec énergie le retard de paiement de nos allocations de bourse malgré le fait que l’ANAB nous a informé par correspondance que les arriérés de bourses auraient dû être payées le 17 mars !

L’USN Résiste !

La Section France de l’Union des Scolaires Nigériens refuse la compromission, non au CONIF-Gate !

Ampliations :

-Ambassade du Niger en France

-CD/USN

-CAB/ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation

-CAB/PRN