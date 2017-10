La seule alternative à la défaillance notoire de la NIGELEC, c’est la libération du secteur électricité, l’incitation à l’émergence de l’énergie solaire…indique Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI

La seule alternative à la défaillance notoire de la NIGELEC, c’est la libération du secteur électricité, l’incitation à l’émergence de l’énergie solaire, à défaut d’ouvrir le capital de la NIGELEC à d’autres privés et certaines compétences en matière de gestion des entreprises privées ou publiques.

En effet, le bricolage de la NIGELEC ne fait que régresser la croissance économique et nous maintenir encore dernier au classement de l’indice du développement humain des Nations Unies. Comme à son habitude, il semblerait que la NIGELEC a encore interrompu la distribution de l’énergie électrique sans préavis, sur toutes les capitales des régions du pays, à l’instant où je rédige ce post !

L ‘augmentation de la vente de l’énergie électrique ne se justifie pas sur le plan économique.

Il serait plus souhaitable de libérer le secteur, favoriser la concurrence loyale, prendre des mesures d’économie sociales tendant à inciter les entreprises nationales à pratiquer des prix des produits de première nécessité accessibles aux nigériens moyens.

Ainsi donc la consommation de produits nationaux rendront le peu d’entreprises qui nous restent, plus compétitives et plus créatrices de richesse , de l’emploi et plus pourvoyeuses des ressources fiscales, ce qui permettra une acceptable traversée de cette conjoncture économique internationale .

C’est plus productif que la pression fiscale incontrôlée d’une part et d’autre part de continuer à tendre la main à des institutions financières internationales qui nous imposent des mesures pyromanes. La Nigelec est vraiment une source des problèmes et non source de solutions .

Il faudrait d’abord assainir la gestion de la NIGELEC avant de lui octroyer toutes formes des avantages. Le système de facturation de la NIGELEC est plein d’inperfecion , c’est un système douteux qui reflète pas la réalité de la consommation des abonnés. La même remarque sur la facturation, est aussi valable pour l’autre société de la distribution de l’eau potable , la SEEN, bien que privatisée, les repreneurs narguent les consommateurs.

Une société comme la SEEN manque de service de contentieux, les releveurs inventent des mètres cubes de consommation, sans aucune sanction. Les repreneurs se croient en terre conquise. Le ministère de tutelle n’exerce aucun contrôle du cahier des charges.

Un audit des deux sociétés chargées de la distribution du courant électrique et de l’eau potable s’avère très nécessaire.

A bon entendeur salut !