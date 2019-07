La situation socio-économique et sécuritaire du pays exige de chacun d’entre-nous une prise de conscience sérieuse…

Un sursaut national s’avère plus que nécessaire pour permettre au pays de continuer à relever les grands défis qui l’attendent.

En cette veille de la 33 ème conférence au sommet de l’Union Africaine qui se tiendra du 4 au 8 juillet 2019 à Niamey Gnala, la capitale du Niger, les acteurs de la classe politique se devraient de conjuguer leurs efforts d’une part, en vue de réserver un accueil fraternel et chaleureux à nos hôtes de marque conformément à notre hospitalité légendaire très connue à l’extérieur, et d’autre part, ensemble sans distinction d’appartenance politique, nous devrions nous investir avec beaucoup plus de sérieux, avec l’engagement patriotique légendaire, reconnu au nigérien, animé de bonne volonté et du courage, pour faire face aux défis socio-économiques et sécuritaires qui nous assaillent.

À notre grand étonnement certains acteurs politiques, au lieu de participer à la création d’un climat social apaisé et serein, se lancent dans des tenues des meetings d’agitations politiques, comme si la campagne électorale est déjà ouverte, ainsi ils ouvrent d’autres brèches inutiles au lieu de colmater celles déjà existantes et d’autres aussi, voient une opportunité de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Une motion de censure difficile à faire passer étant donné la configuration politique actuelle de l’Assemblée Nationale, en effet, la majorité des députés sont acquis à la cause du gouvernement.

Donc la motion de censure n’a aucune chance d’aboutir. Nos acteurs politiques se devraient de se convaincre que l’heure n’est plus aux invectives politiques, mais à la consolidation des acquis en vue de faire face aux grands défis pour le développement économique et social. Nous ne devrions pas perdre de vue que nous sommes observés de part le monde, efforçons-nous donc de donner des bons exemples de l’élégance politique à la génération montante.

Notre cher pays, le Niger a besoin de sa cohésion sociale, de son unité nationale, pour continuer à amorcer son décollage économique en vue d’atteindre le développement économique et social. Un sursaut national s’avère nécessaire afin de continuer à faire face aux grands défis qui nous attendent.

La situation socio-économique et sécuritaire du pays exige de chacun d’entre d’entre-nous un minimum de sacrifice et de tolérance mutuelle. La nouvelle problématique qui nous paraît plus importante et qui se dégage est la suivante :

Le personnel politique nigérien dans son ensemble, est-il disposé à créer les conditions nécessaires acceptables par tous, pour une prise de conscience collective nationale en vue de prendre notre destin commun en main ? À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI.