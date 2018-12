La sociologie du peuple Nigérien ne prête pas à confusion , elle est unitaire…

Nous aimons bien la sociologie car quand une certaine catégorie de philosophes dérapent , elle les ramène sur le bon chemin. Le sociologue de terrain Dr Souley Adji connaît mieux que un certain philosophe des bibliothèques , Dr Halidou, la sociologie de notre société. Il a bien expliqué que notre pays n’est pas le Rwanda, le génocide rwandais qui est un passé lointain , qui fait partie de l’histoire, ne peut se produire au Niger.

En effet, au Niger , grâce aux brassages socio-culturelles, aux mariages entre toutes les différentes ethnies , aux plaisanteries à cousinage, les populations vivent en symbiose, en harmonie malgré la crise économique, malgré quelques problèmes réels et quelques agitations politiques de la politique politicienne.

Merci Dr Souley Adji de bien vouloir éclairer le philosophe sur la réalité sociologique du Niger.

Notre cas illustre bien cette réalité socio-culturelles , car issu d’un père Houassa, d’une grand- mère paternelle Haoussa, d’un grand-père paternel Haoussa , d’une grand-mère maternelle Songhai et d’un grand-père maternel Mossi.Par conséquent , le métissage culturel est pour nous une source de fierté , de richesse d’une part et d’autre part , nous ne permettrons à personne de mettre en cause cette cohésion sociale, cette harmonie nationale héritée de nos grand-parents , de nos arrières grand-parents.

Nous aimons bien aussi la contradiction intellectuelle car c’est de la contradiction que jaillisse la lumière, que jaillisse la justice, que jaillisse la compréhension et non la confrontation inutile. Merci d’avoir posé au grand jour , la problématique de l’unité nationale au Niger .

Le Niger reste un et indivisible !

Source: Issoufou Boubacar Kado Magagi.