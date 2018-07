La Sogea-Satom, la pieuvre aux milles tentacules…

La réalisation de l’échangeur Diori Hamani c’est Sogea Satom; la construction de la voie express c’est aussi Satom; la voirie urbaine

de Niamey c’est Satom; Dosso Sogha; Tahoua Sakola; Zinder Saboua, probablement Zinder-Tanout, mais aussi l’agrandissement et

l’aménagement de l’aéroport de Maradi c’est également elle, bref la réalisation de la majorité des infrastructures dans notre pays c’est

cette entreprise française qui s’est tropicalisée au fil des ans. La SATOM intervient aussi dans le réseau électrique avec les marchés

d’extension du réseau de la Nigelec.

Satom par çi, Satom par là, qu’est ce que la SATOM? C’est la Société des Travaux d’outre- mer, une société à l’origine de droit français qui s’est incrustée tel un récif corallien formant des écueils et barrières aux entreprises locales. Elle est une filiale du groupe Vinci créée en 1951, qui réalise des travaux de bâtiment, de forage et de génie civil en Afrique notamment en Mauritanie, en Guinée, au Togo, au Bénin et au Niger où elle a réalisé la mine d’uranium d’Arlit.

Depuis 1984, la société Satom a fusionné avec Sogea pour former l’entreprise Sogea-Satom. Après les évènements du 16 septembre 2010, date d’enlèvement de certains de ses collaborateurs à Arlit, la société n’envoie plus des ingénieurs » Colons », mieux elle a trouvé l’ingénieuse idée de faire diriger ses branches au Sahel par des Africains. Mais voilà, le mode opératoire de cette entreprise est la corruption à grande échelle de tous les acteurs de la chaîne de BTP, ce qui sans doute empêche l’émergence des entreprises locales, les rendant ainsi non compétitives sur le plan national et sous régional.

Aussi, il est important de rappeler que tous ses travaux font, le plus souvent l’objet d’avenants qui nuisent aux finances publiques et à

l’éthique dans les marchés publics. Derrière cette face d’apparence présentable d’une entreprise qui » réalise bien » ses chantiers, se

cache tout un réseau mafieux fait des labyrinthes qui prospère grâce à une corruption systématique de l’ensemble du réseau.

En effet la Sogea Satom telle une pieuvre capte tout sur son passage et c’est pourquoi elle rafle tous les marchés même si elle n’est pas la moins disant. Elle connaît le système et ne lésine sur aucun moyen pour atteindre son but.

Selon des informations qui nous sont parvenues, la société a un homme à tout faire qui est chargé d’huiler et graisser la machine. C’est lui

le porteur de la valise noire aux Ministres, Secrétaires généraux, Directeurs de cabinet, Directeurs Généraux, Directeurs centraux, contrôleurs, comptables, etc, bref, toute la chaîne de commandement au niveau de leurs Ministères partenaires. Après maintes investigations, nous avons recoupé certaines informations qui font état de la remise de centaines de millions de francs CFA à la chaine, surtout aux Ministres partenaires, de la remise des villas clés en main (nous avons des noms).

Nous sommes au stade de vérification de nos sources et très bientôt vous serez édifiés sur les pratiques de cette entreprise et le nom du grand porteur de la valise noire et des principaux bénéficiaires…