La SONIDEP à l’ère de la communication 2.0

La Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) innove et se met en mode High tech pour sa communication. En effet, sous l’impulsion de son Directeur Général, la Sonidep, M. Ibrahim Nomao, elle a créé un grand département Communication doté de tous les moyens et outils modernes de communication. L’objectif recherché est d’apporter une visibilité beaucoup plus grande aux actions de la société.

Aussi pour mettre l’équipe du Département Communication au diapason de la communication moderne, une formation du CMS (Content Management System) WordPress a été organisée du 12 au 16 février dernier.

Cette formation dispensée par M. Ousmane Ndao, expert en Web a guidé l’équipe de communication de la Sonidep dans une démarche extrêmement logique afin de se positionner sur un moteur de recherche comme Google, et de mieux assurer une visibilité aux actions de la société .

Les fondamentaux ne sont pas des fondamentaux techniques, mais sont des concepts liés à l’expérience utilisateur, et à la popularité de la plateforme de la Sonidep.

Cette formation axée sur les améliorations à apporter sur la visibilité en terme de contenu web, était orientée sur 3 piliers fondamentaux : les aspects techniques du site web de la Sonidep, l’intérêt et la légitimité de la plateforme, la notoriété, la présentation et surtout l’information destinée au public en général sur les actions et activités de la Sonidep.

Le Directeur Général de la Sonidep, Ibrahim Nomao a souligné que la plateforme qui est sensée être la vitrine et la visibilité de l’entreprise avait été délaissé, c’est pour cela que l’aspect « intérêt & légitimité » a, au sein de cette formation, un aspect prépondérant.

Durant la formation, le formateur s’est penché sur tous les aspects de la gestion d’un site d’information d’une société à caractère public. L’équipe du département communication a suivi les explications de cette forme de communication et surtout le référencement naturel qui leur a été expliqué de manière claire et logique, afin qu’ils puissent mieux communiquer sur le réseau, loin de la « bidouille technique » et/ou des « manipulations d’experts ».

L’importance de cette formation n’est plus à démontrer, surtout pour une société pionnière dans le domaine des hydrocarbures qui cherche à se faire connaitre davantage au plan international. Il ne reste plus qu’à souhaiter que les autres responsables des sociétés nigériennes emboitent le pas du DG Sonidep pour mieux communiquer et surtout mieux mettre à la disposition des partenaires internationaux des informations crédibles et en temps réel sur nos sociétés.