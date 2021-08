La Sous-secrétaire d’Etat Américaine chargée des Affaires politiques recu par le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum.

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a reçu jeudi après-midi 5 août 2021, la Sous-secrétaire d’Etat américaine chargée des Affaires politiques, l’Ambassadrice Victoria Nuland. Mme Nuland, qui a prêté serment en avril dernier en tant que Sous-secrétaire d’Etat, a consacré sa première sortie en Afrique à quatre pays dont le Niger, ce qui témoigne de l’excellence des relations de coopération entre ce pays et les Etats Unis d’Amérique, a-t-elle indiqué à sa sortie d’audience.

Elle a choisi de visiter le Niger et de rencontrer ses autorités car ce pays démocratique est un partenaire, un allié important qui compte pour les Etats-Unis. Cette visite a permis aux deux personnalités d’échanger sur la sécurité et l’excellente relation de coopération qui existe entre les gouvernements des deux pays, a-t-elle dit. Ainsi, les questions ayant trait à l’agriculture, à la sécurité alimentaire, à l’économie, à la bonne gouvernance, à l’énergie, à la santé, à l’éducation de la jeune fille et au Programme de l’USAID, ont entre autres été évoquées au cours de cette audience.

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ; M. Hassoumi Massoudou a pour sa part indiqué que cette visite de haut niveau du gouvernement américain témoigne de l’excellence des relations entre le Niger et les Etats Unis, rappelant que la grande amitié entre les deux pays remonte à 1961. L’échange a porté sur l’ensemble des relations entre les deux pays, a-t-il souligné, affirmant avoir félicité la Sous-secrétaire d’Etat pour l’appui important des Etats Unis au Niger dans le domaine économique et social.

« Nous sommes ravis de l’appui extraordinaire des Etats Unis, 300.000 doses de vaccins, au Niger », a affirmé le Ministre d’Etat, précisant que dans le domaine de la sécurité, ce pays est un partenaire stratégique du Niger, qui forme ses soldats, qui les équipe et qui est à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme.

La Sous-secrétaire d’Etat a beaucoup apprécié le fait que le Niger est un pays démocratique dans un environnement extrêmement difficile, assez défavorable, a-t-il dit ajoutant qu’elle a également apprécié la coopération entre le Niger et les Etats unis, au sein du Conseil de Sécurité où les deux pays ont partagé beaucoup de points de vue. L’Ambassadrice Victoria Nuland a enfin remercié le Président de la République pour la qualité des relations entre le Niger et les Etats Unis.

Source: Presidence de la Republique.